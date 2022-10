Drei schwer erkämpfte Punkte 1.FC Saarbrücken: Zweite macht Ergebnis erst am Schluß deutlich

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat mit einem 4:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim Stadtteilclub SV Rockershausen die Tabellenführung in der Landesliga Süd verteidigt. "Das Ergebnis drückt den Spielverlauf nur ungenügend wider. Wir mussten uns richtig anstrengen, um hier zu gewinnen. Am Ende war es zwar deutlich, aber es war ein bis zwei Tore zu hoch. Rockershausen hat uns bis weit in die Schlussphase alles abverlangt. Deshalb freuen wir uns umso mehr über den Dreier", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel auf dem Rasenplatz am Ostschacht. Dabei ging sein Team erst mal wie erwartet nach 13 Minuten in Führung, Patrick Kruszynski erzielte seinen sechsten Saisontreffer. Danach wob das Spiel auf tiefem Untergrund hin und her. "Sie hatten auch zwei oder drei gute Gelegenheiten", bestätigte Mozain. In der 54. Minute konnte Kruszynski nach Vorlage von Calogero Raia nachlegen. Ram Jashari legte fünf Minuten später nach, für ihn war es der 12. Saisontreffer. Rockershausen ließ erst zum Ende nach, Hendrik Woll erzielte per Eigentor in der Nachspielzeit den vierten und letzten Gästetreffer. In der Tabelle sind die Malstatter nun fünf Punkte vor dem ärgsten Verfolger Phönix Kleinblittersdorf Erster.