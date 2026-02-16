Drei Schlüsselspieler bleiben beim TV Dinklage von red · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Mit der Verlängerung von Trainer Tobias Langemeyer und der Zusage des Trainer- und Funktionsteams sind beim TV Dinklage erste Weichen für die kommende Saison gestellt. Nun richtet sich der Blick auf den Kader: Welche Spieler gehen den eingeschlagenen Weg „Stufe 3“ weiter mit, wer schließt sich an und für wen endet die Zeit beim TVD im Sommer?

Mit Steffen Buddelmeyer, Lutz Orthaus und Theo Heimann haben drei zentrale Spieler ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben. Das Trio zählt seit längerer Zeit zu festen Größen im Team und soll auch künftig eine tragende Rolle übernehmen. Kapitän Steffen Buddelmeyer erklärt seine Entscheidung so: „TV Dinklage ist seit der Kindheit mein Verein. Und mit dem tollen Zusammenhalt in der Mannschaft macht es auch im 10. Herrenjahr einfach noch richtig Spaß!“

Auch Lutz Orthaus bleibt an Bord: „Ich habe mich für eine weitere Saison beim TVD entschieden, da ich mich im Dinklager Umfeld pudelwohl fühle und mit dieser Mannschaft noch Einiges vorhabe und erreichen möchte.“ Theo Heimann blickt ebenfalls nach vorne: „Ich freue mich auf alles, was kommt, will mich weiterentwickeln und mit Dinklage angreifen!“