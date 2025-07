Drei Säulen verlassen SB Rosenheim: Jungspunde sollen es in Bezirksliga richten

Nach Jahren des Misserfolgs konnte der Sportbund Rosenheim vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. – Foto: Jürgen Bensler

Sieben Mannschaften sind neu in der Bezirksliga, unter anderem auch Aufsteiger Sportbund Rosenheim. Nach zuvor erfolglosen Jahren soll nun Ruhe einkehren.

Rosenheim – Der SB DJK Rosenheim stieg 2015 aus der Bayernliga ab, 2023 folgte der Absturz in die Kreisliga. Innerhalb von zehn Jahren ging es für die grün-weißen drei Ligen nach unten. Die Talfahrt der Rosenheimer hatte zuletzt aber ein Ende. Unter Patrick Zimpfer stabilisierte sich die Mannschaft und schaffte in der vergangenen Saison die viel umjubelte Rückkehr in die Bezirksliga. Starke Konkurrenz in der Bezirksliga Oberbayern Ost – SBR will die Klasse halten

Der Erfolgstrainer will nach dem Aufstieg aber nicht aufhören, im Gegenteil, mit seiner Mannschaft setzt er sich weitere Ziele. „Wir wollen uns in der Bezirksliga nachhaltig etablieren und Spieler aus der eigenen Jugend fördern“, sagt Zimpfer. Zunächst einmal steht aber eine schwierige Saison in der Bezirksliga an. „Ich denke, die Liga ist sehr stark besetzt“, warnt der Trainer. Als klares Ziel geben die Rosenheimer daher den Klassenerhalt aus. Die Konkurrenz rüstet in der Sommerpause stark auf. So kommen beim Lokalrivalen Bruckmühl einige Spieler mit Landesliga-Erfahrung aus der zweiten Mannschaft zurück, Ampfing wird unter anderem durch drei Akteure aus der Regionalliga verstärkt und Töging kann dank Romulad Lacazette auf Profierfahrung setzen. „Meine Einschätzung ist, dass es vier, fünf Teams geben wird, die oben mitspielen. Darunter unter anderem Ampfing und Bruckmühl. Auf der anderen Seite wird es eine größere Gruppe geben, die gegen den Abstieg spielt“, wagt Zimpfer einen Blick in die Zukunft.