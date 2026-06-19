 2026-06-19T10:19:57.353Z

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Drei Säulen für den Neustart

Budach, Pfeil und Peter bleiben dem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz erhalten

von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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Fabian Pfeil
Fabian Pfeil

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Personalplanung weiter voran und kann nach den zuvor vermeldeten acht ligaunabhängigen Verlängerungen die nächsten Zusagen vermelden. Mit Sven Budach, Fabian Pfeil und Florian Peter bleiben drei erfahrene Spieler an Bord, auf deren Bedeutung der Verein in einer jungen Mannschaft besonderen Wert legt.

Während zuletzt vor allem das breiter werdende Grundgerüst mit acht Zusagen von Zakariae El Jamouhi, Tommy Orth, Andre Luckhardt, Jermaine-Pascal Selzer, Marcel Krafft, Marcel-Gabriel Ginga, Yavhenii Lisnychi und Joel Podlesak im Mittelpunkt stand, richtet sich der Fokus nun auf Erfahrung und Stabilität. Budach, Pfeil und Peter sollen auch in der kommenden Spielzeit jene Qualitäten einbringen, die FeLoNi nach eigener Darstellung in entscheidenden Phasen dringend braucht: Ruhe, Übersicht und sportliche Qualität.

Der Verein hebt hervor, dass die drei Routiniers bereits in der vergangenen Saison gezeigt hätten, wie wertvoll ihre Rolle innerhalb des Teams ist. Mit Einsatz, Leidenschaft und Identifikation sollen sie auch künftig zu den tragenden Säulen gehören. Für FeLoNi ist das ein weiteres Signal, dass beim Neuaufbau nicht nur auf junge Perspektivspieler, sondern ebenso auf erfahrene Führungskräfte gesetzt wird.