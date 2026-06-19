Drei Säulen für den Neustart

Während zuletzt vor allem das breiter werdende Grundgerüst mit acht Zusagen von Zakariae El Jamouhi, Tommy Orth, Andre Luckhardt, Jermaine-Pascal Selzer, Marcel Krafft, Marcel-Gabriel Ginga, Yavhenii Lisnychi und Joel Podlesak im Mittelpunkt stand, richtet sich der Fokus nun auf Erfahrung und Stabilität. Budach, Pfeil und Peter sollen auch in der kommenden Spielzeit jene Qualitäten einbringen, die FeLoNi nach eigener Darstellung in entscheidenden Phasen dringend braucht: Ruhe, Übersicht und sportliche Qualität.

Der Verein hebt hervor, dass die drei Routiniers bereits in der vergangenen Saison gezeigt hätten, wie wertvoll ihre Rolle innerhalb des Teams ist. Mit Einsatz, Leidenschaft und Identifikation sollen sie auch künftig zu den tragenden Säulen gehören. Für FeLoNi ist das ein weiteres Signal, dass beim Neuaufbau nicht nur auf junge Perspektivspieler, sondern ebenso auf erfahrene Führungskräfte gesetzt wird.