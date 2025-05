Drei Säulen bleiben an Bord

Der TuS Bersenbrück setzt frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in den eigenen Kader: Mit Nick Claushallmann, Max-Niklas Milde und Patrick Siemer haben gleich drei wichtige Akteure ihre Verträge verlängert. Alle drei stehen sinnbildlich für Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Identifikation mit dem Verein – Werte, auf die der TuS auch in der kommenden Saison bauen will.