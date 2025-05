Taxi Duisburg startet in der A-Liga neu. – Foto: Roberto Parolari

Drei Rückzüge vor Saisonende – und die Folgen Die Entscheidung vor dem 1. Mai verhindert Minuspunkte in der neuen Saison – sorgt aber für Unmut und Wettbewerbsverzerrung. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Bezirksliga 1 Bezirksliga 6 FC Viersen SC West + 2 weitere

Sportlich abgestiegen wären der SC Düsseldorf-West und FC Taxi-Duisburg aus der Bezirksliga sowie der 1.FC Viersen aus der Landesliga in dieser Saison sowieso. Doch die Verantwortlichen dieser Klubs schafften Ende April schon frühzeitig Fakten und meldeten ihre Teams am Niederrhein vorzeitig vom Spielbetrieb ab.

Strategisch gewählter Zeitpunkt Das Timing spielte dabei in allen Fällen eine wesentliche Rolle. Denn hätten die Klubs ihren Rückzug erst zum 1. Mai bekannt gegeben, hätte dies für die Teams auch erhebliche Auswirkungen auf die kommende Spielzeit gehabt. In diesem Fall hätten alle absolvierten Partien weiter Bestand gehabt, während alle verbliebenen Spiele bis zum Saisonende mit 2:0 Toren für den Gegner gewertet worden wären. Zugleich hätte es für jedes nicht angetretene Spiel ab dem 1. Mai bis zum Saisonschluss eine Strafe von drei Minuspunkten für die neue Saison gegeben. Im schlimmsten Fall hätten West, Duisburg und Viersen so eine Hypothek von neun Minuspunkten für die neue Spielzeit anhäufen können (Anmerkung der Redaktion: Die Deckelung auf neun Minuspunkte erfolgt, da ein dreimaliger Nicht-Antritt in einer Saison sowieso zu einem automatischen Ausschluss vom weiteren Spielbetrieb geführt hätte).

Durch den erklärten Rückzug vor dem 1. Mai starten die Mannschaften in der kommenden Saison jeweils eine Spielklasse tiefer bei Null. Zugleich werden aber auch alle Partien mit Beteiligung des SC West, des FC Taxi und des 1.FC Viersen aus dieser Saison annulliert. Das freut wiederum insbesondere die Mannschaften, die in dieser Spielzeit bereits Punkte gegen diese Klubs haben liegen gelassen. So wird beispielsweise die 0:4-Schlappe der TuRU 80 aus dem Hinspiel gegen Viersen plötzlich aus den Büchern gelöscht. Auf der anderen Seite bekam TuRUs direkter Konkurrent im Tabellenkeller, der VfR Fischeln, die gegen Viersen gewonnenen Zähler gestrichen. Der auf einem Abstiegsrang liegende VfR leidet besonders unter dem Viersener Rückzug, da gleich vier unmittelbar vor ihm liegende Rivalen gegen Viersen in dieser Saison Federn ließen. FSV Duisburg schaut in die Röhre