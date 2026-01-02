Drei Rückkehrer verstärken den SV GW Todenbüttel

Der SV Grün-Weiß Todenbüttel setzt zum Jahresende ein starkes Zeichen für die Zukunft und präsentiert die ersten Neuzugänge: Mit Lukas Krompholz, Finn Krompholz und Paul Roßburg kehren gleich drei junge, talentierte Spieler an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Ab sofort gehört Lukas Krompholz zum Kader der 1. Herren, die in der Verbandsliga West um den Klassenerhalt spielt. Der Defensivspieler wechselt vom MTSV Hohenwestedt nach Todenbüttel. Seine bevorzugte Position ist die Außenverteidigung, dank seiner Vielseitigkeit kann er jedoch flexibel in der Defensive eingesetzt werden und gibt dem Trainerteam zusätzliche Optionen.

Zur neuen Saison im Sommer stoßen Finn Krompholz und Paul Roßburg zum Team. Beide Offensivspieler sind echte Todenbütteler Jungs und derzeit noch in der A-Jugend des FC Osterstedt aktiv. Mit ihrer Rückkehr setzt der Verein konsequent auf eigene Wurzeln und junge Entwicklungspotenziale.