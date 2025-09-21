Drei Rote Karten und Spannung bis zum Schluss: LSK unterliegt Atlas

Dass die Begegnung sehr szenenarm begann, dürfte vor allem dem Aufsteiger gefallen haben. Schließlich leistete sich Raphael Thinius aber kurz vor dem eigenen Strafraum ein hartes Einsteigen, für das er die Rote Karte sah (30.). Für die Lüneburger kam es in diesen Augenblicken noch härter, sodass Timon-Julian Widiker mit dem folgenden Freistoß Schlussmann Haris Zlomusica im Torwarteck überraschte (32.).

Trotz der Unterzahl hielten die Salzstädter nach fünf Partien ohne Niederlage mit viel Leidenschaft dagegen. Schließlich leistete sich Torhüter Damian Schobert außerhalb seines Hoheitsgebiet mit einem Halten ein Vergehen, das die personelle Gleichheit wiederherstellte (58.). Der LSK lief in der Folge an und erhöhte den Druck, sodass sich Alejo Sanchez Romero gegen Jona Prigge nur mit einer Notbremse zu helfen wusste (87.).

An diesem Fußballnachmittag traf der Argentinier aber die richtige Entscheidung, den enteilten Angreifer nicht den Ausgleich zu ermöglichen. Während die Lüneburger zur Schlussoffensive bliesen, fuhr der Favorit den entscheidenden Konter, nach dem Nico Poplawski den Gästeanhang zum Jubeln brachte (90.+5). Der LSK lieferte dem Spitzenreiter einen harten Fight und kann trotz der leeren Hände viel Selbstvertrauen mit zum Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück (28.9.) nehmen.