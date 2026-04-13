Drei rote Karten, drei Elfer und sechs Tore: SG MMM gewinnt in Nußbaum

Bad Kreuznach. Der 24. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I brachte einige torreiche Ergebnisse hervor. Besonders sticht das 0:17 vom TSV Bockenau II gegen den VfL Rüdesheim II heraus. Klar setzten sich auch der SV Oberhausen II (5:1 gegen die TSG Planig II) und der TuS Roxheim (5:0 gegen den TuS Waldböckelheim II) durch.
2:2 trennten sich jeweils die SG Guldenbachtal II gegen den SV Winterbach II sowie die Zweiten der SG Kirn und des VfL Simmertal, wobei der VfL in der Nachspielzeit verhinderte, von den Kirnern in der Tabelle eingeholt zu werden.
Mit 3:0 gewann Primus SG Weinsheim II zu Hause standesgemäß gegen die Fürfelder Zweite. Im Verfolgerspiel zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gab es ein Karten-, Elfmeter- und Torfestival.
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Diese Überlegenheit spiegelte sich auch früh im Ergebnis wider. Beim 0:1 setzte Noah Engisch energisch im Strafraum nach und legte quer auf Mitchell, der nur noch einschieben musste (6.). Nur wenige Minuten später erhöhte Engisch selbst: Nach einer astreinen Kombination im Mittelfeld lupfte er den Ball sehenswert über den gegnerischen Keeper zum 0:2 (10.).
In der Folge kamen die Hausherren jedoch deutlich besser ins Spiel und setzten die Gäste unter Druck. Mehrere Chancen blieben ungenutzt oder wurden vom stark reagierenden Gästetorhüter Jan Rosenow vereitelt. Kurz vor der Pause fiel dann doch noch der überfällige Anschlusstreffer: Eine Flanke von Amir Dahdouh verwertete Nick-Emil Grimm zum 1:2 (40.).
Noch vor dem Seitenwechsel kam es zu einer kuriosen Szene: Steven Poensgen sah beim Gang in die Kabine die rote Karte, nachdem er einen Mitspieler beleidigt haben soll. Die Gastgeber mussten die zweite Halbzeit somit in Unterzahl bestreiten.
Nach dem Wiederanpfiff wurde die Situation für die SG Hochstetten/Nußbaum weiter kompliziert. In der 62. Minute führte ein Foulelfmeter zum 1:3 durch Tim Wilhelm, während sich Sean-Luca Müller, Abwehrmann der Hausherren, im Zuge der Szene eine Zeitstrafe wegen Meckerns einhandelte. In Überzahl nutzten die Gäste die Situation konsequent aus, erneut Wilhelm traf per Strafstoß nach Foulspiel zum 1:4 (70.).
Zwar verkürzte Dahdouh ebenfalls per Foulelfmeter auf 2:4 (77.). Doch die Heimelf schwächte sich weiter selbst: Yasin Cakir sah den nächsten roten Karton, nachdem er abseits des Balles einen Ellenbogenschlag gegen seinen Gegenspieler ausgepackt haben soll. In der Nachspielzeit folgte mit der Ampelkarte gegen Kaan Özdemir ein weiterer Platzverweis, sodass Hochstetten die Partie mit nur acht Spielern beenden musste.
Der Spielfilm: 0:1 Mitchell (6.), 0:2 Engisch (10.), 1:2 Grimm (40.), 1:3 Wilhelm (62. Foulelfmeter), 1:4 Wilhelm (70. Foulelfmeter), 2:4 Dahdouh (77. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Rot für Poensgen (46./SG Hochstetten/Nußbaum/Beleidigung an den eigenen Mitspieler) Rot für Cakir (78./SG Hochstetten/Nußbaum/Tätlichkeit), Gelb-Rot für Özdemir (90+2./SG Hochstetten/Nußbaum/Meckern)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Schwinn (16.), 2:0 Schwinn (25.), 2:1 Demiroglu (31.), 3:1 Schallmo (39.), 4:1 Bernhardt (52.), 5:1 Schwarz (53. Foulelfmeter)
Tore: 1:0 Müller (1.), 2:0 Treutel (12.), 2:1 Herrmann (43.), 2:2 Lenhart (72.
Tore: 0:1 Müller (11.), 1:1 Errafay (16.), 2:1 Shahabi (43.), 2:2 Quareti (90.+3)
Tore: 1:0 Rheinländer (8.), 2:0 Raider (73.), 3:0 Knaus (82.)
Tore: 1:0 Baumgärtner (6.), 2:0 Baumgärtner (10.), 3:0 Sulzbach (35.), 4:0 Weber (58.), 5:0 Reimann (63.)
Tore: 0:1 Matos Cardoso (3.), 0:2 Glockner (6.), 0:3 Ünal (12. Foulelfmeter), 0:4 Ünal (28.), 0:5 Dockendorff (29. Eigentor), 0:6 Piccoli (31.), 0:7 Piccoli (34.), 0:8 Ünal (43.), 0:9 Atilkan (45. Foulelfmeter), 0:10 Ergün (49.), 0:11 Ünal (54.), 0:12 Piccoli (57.), 0:13 Piccoli (79.), 0:14 Ünal (79.), 0:15 Ergün (80.), 0:16 Piccoli (82.), 0:17 Matos Cardoso (90.)