 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Drei rote Karten, drei Elfer und sechs Tore: SG MMM gewinnt in Nußbaum

Der Rückblick auf die B-Klasse Bad Kreuznach I: SG Hochstetten/Nußbaum verliert die Nerven und das Spiel gegen die Zweite der SG MMM +++ VfL Simmertal II punktet in letzter Sekunde im Kellerduell in Kirn

von Max Schäfer · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Hitziges Duell in Nußbaum: Hier kommt SG MMM II-Akteur Marcel Klein (am Ball) vor Jannik Grießhaber (graues Trikot) an das Spielgerät.
Hitziges Duell in Nußbaum: Hier kommt SG MMM II-Akteur Marcel Klein (am Ball) vor Jannik Grießhaber (graues Trikot) an das Spielgerät. – Foto: Celine Schnitzer

Verlinkte Inhalte

B-Klasse Kreuznach I
TuS Roxheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
TuS Waldböc. II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II

Bad Kreuznach. Der 24. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I brachte einige torreiche Ergebnisse hervor. Besonders sticht das 0:17 vom TSV Bockenau II gegen den VfL Rüdesheim II heraus. Klar setzten sich auch der SV Oberhausen II (5:1 gegen die TSG Planig II) und der TuS Roxheim (5:0 gegen den TuS Waldböckelheim II) durch.

2:2 trennten sich jeweils die SG Guldenbachtal II gegen den SV Winterbach II sowie die Zweiten der SG Kirn und des VfL Simmertal, wobei der VfL in der Nachspielzeit verhinderte, von den Kirnern in der Tabelle eingeholt zu werden.

Mit 3:0 gewann Primus SG Weinsheim II zu Hause standesgemäß gegen die Fürfelder Zweite. Im Verfolgerspiel zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gab es ein Karten-, Elfmeter- und Torfestival.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hochstetten/Nußbaum
SG Hochstetten/NußbaumSG Hochstetten/Nußbaum
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
2
4

Der Spielertrainer der Gäste, Christian Mitchell, sah vor allem eine starke Anfangsphase seiner Mannschaft: „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und haben tolle erste 20 Minuten gespielt.“

Diese Überlegenheit spiegelte sich auch früh im Ergebnis wider. Beim 0:1 setzte Noah Engisch energisch im Strafraum nach und legte quer auf Mitchell, der nur noch einschieben musste (6.). Nur wenige Minuten später erhöhte Engisch selbst: Nach einer astreinen Kombination im Mittelfeld lupfte er den Ball sehenswert über den gegnerischen Keeper zum 0:2 (10.).

In der Folge kamen die Hausherren jedoch deutlich besser ins Spiel und setzten die Gäste unter Druck. Mehrere Chancen blieben ungenutzt oder wurden vom stark reagierenden Gästetorhüter Jan Rosenow vereitelt. Kurz vor der Pause fiel dann doch noch der überfällige Anschlusstreffer: Eine Flanke von Amir Dahdouh verwertete Nick-Emil Grimm zum 1:2 (40.).

Kuriose rote Karte beim Halbzeitgang

Noch vor dem Seitenwechsel kam es zu einer kuriosen Szene: Steven Poensgen sah beim Gang in die Kabine die rote Karte, nachdem er einen Mitspieler beleidigt haben soll. Die Gastgeber mussten die zweite Halbzeit somit in Unterzahl bestreiten.

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Situation für die SG Hochstetten/Nußbaum weiter kompliziert. In der 62. Minute führte ein Foulelfmeter zum 1:3 durch Tim Wilhelm, während sich Sean-Luca Müller, Abwehrmann der Hausherren, im Zuge der Szene eine Zeitstrafe wegen Meckerns einhandelte. In Überzahl nutzten die Gäste die Situation konsequent aus, erneut Wilhelm traf per Strafstoß nach Foulspiel zum 1:4 (70.).

Zwar verkürzte Dahdouh ebenfalls per Foulelfmeter auf 2:4 (77.). Doch die Heimelf schwächte sich weiter selbst: Yasin Cakir sah den nächsten roten Karton, nachdem er abseits des Balles einen Ellenbogenschlag gegen seinen Gegenspieler ausgepackt haben soll. In der Nachspielzeit folgte mit der Ampelkarte gegen Kaan Özdemir ein weiterer Platzverweis, sodass Hochstetten die Partie mit nur acht Spielern beenden musste.

Der Spielfilm: 0:1 Mitchell (6.), 0:2 Engisch (10.), 1:2 Grimm (40.), 1:3 Wilhelm (62. Foulelfmeter), 1:4 Wilhelm (70. Foulelfmeter), 2:4 Dahdouh (77. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Rot für Poensgen (46./SG Hochstetten/Nußbaum/Beleidigung an den eigenen Mitspieler) Rot für Cakir (78./SG Hochstetten/Nußbaum/Tätlichkeit), Gelb-Rot für Özdemir (90+2./SG Hochstetten/Nußbaum/Meckern)

Die weiteren Partien im Steno:

Gestern, 13:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig II
5
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Schwinn (16.), 2:0 Schwinn (25.), 2:1 Demiroglu (31.), 3:1 Schallmo (39.), 4:1 Bernhardt (52.), 5:1 Schwarz (53. Foulelfmeter)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal II
SV Winterbach
SV Winterbach SV Winterbach  II
2
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Müller (1.), 2:0 Treutel (12.), 2:1 Herrmann (43.), 2:2 Lenhart (72.

Gestern, 13:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn II
VfL Simmertal
VfL SimmertalSimmertal II
2
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Müller (11.), 1:1 Errafay (16.), 2:1 Shahabi (43.), 2:2 Quareti (90.+3)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II
3
0
+Video

Tore: 1:0 Rheinländer (8.), 2:0 Raider (73.), 3:0 Knaus (82.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböc. II
5
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Baumgärtner (6.), 2:0 Baumgärtner (10.), 3:0 Sulzbach (35.), 4:0 Weber (58.), 5:0 Reimann (63.)

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauBockenau II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimRüdesheim II
0
17
Abpfiff
+Video

Tore: 0:1 Matos Cardoso (3.), 0:2 Glockner (6.), 0:3 Ünal (12. Foulelfmeter), 0:4 Ünal (28.), 0:5 Dockendorff (29. Eigentor), 0:6 Piccoli (31.), 0:7 Piccoli (34.), 0:8 Ünal (43.), 0:9 Atilkan (45. Foulelfmeter), 0:10 Ergün (49.), 0:11 Ünal (54.), 0:12 Piccoli (57.), 0:13 Piccoli (79.), 0:14 Ünal (79.), 0:15 Ergün (80.), 0:16 Piccoli (82.), 0:17 Matos Cardoso (90.)