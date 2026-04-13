Drei rote Karten, drei Elfer und sechs Tore: SG MMM gewinnt in Nußbaum Der Rückblick auf die B-Klasse Bad Kreuznach I: SG Hochstetten/Nußbaum verliert die Nerven und das Spiel gegen die Zweite der SG MMM +++ VfL Simmertal II punktet in letzter Sekunde im Kellerduell in Kirn von Max Schäfer · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Hitziges Duell in Nußbaum: Hier kommt SG MMM II-Akteur Marcel Klein (am Ball) vor Jannik Grießhaber (graues Trikot) an das Spielgerät. – Foto: Celine Schnitzer

Bad Kreuznach. Der 24. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I brachte einige torreiche Ergebnisse hervor. Besonders sticht das 0:17 vom TSV Bockenau II gegen den VfL Rüdesheim II heraus. Klar setzten sich auch der SV Oberhausen II (5:1 gegen die TSG Planig II) und der TuS Roxheim (5:0 gegen den TuS Waldböckelheim II) durch. 2:2 trennten sich jeweils die SG Guldenbachtal II gegen den SV Winterbach II sowie die Zweiten der SG Kirn und des VfL Simmertal, wobei der VfL in der Nachspielzeit verhinderte, von den Kirnern in der Tabelle eingeholt zu werden. Mit 3:0 gewann Primus SG Weinsheim II zu Hause standesgemäß gegen die Fürfelder Zweite. Im Verfolgerspiel zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gab es ein Karten-, Elfmeter- und Torfestival.