Drei Remis für Nordhessen – späte Tore bringen wichtige Punkte

Nach dem Derby-Erfolg gegen Baunatal hat der CSC auch gegen den nächsten hoch eingeschätzten Gegner gepunktet. Türk Gücü Friedberg ging unmittelbar vor der Pause durch Marco Filges in Führung, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen David Siebert aber den kompletten zweiten Durchgang in Unterzahl bestreiten.

Der CSC rannte lange vergeblich an und stand kurz vor der ersten Heimniederlage nach dem Befreiungsschlag im Derby. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug Michel-Thierry Veh zu und rettete den Rothosen das 1:1. Nach dem katastrophalen Start mit zwei deutlichen Niederlagen hat die Mannschaft von Jaroslaw Matys damit aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte geholt und ihre erste kleine Stabilität gefunden.

Milloshaj antwortet schnell