Drei Remis für Nordhessen – späte Tore bringen wichtige Punkte

Der vierte Spieltag hat aus nordhessischer Sicht keinen Sieger hervorgebracht, dafür aber drei durchaus wertvolle Punktgewinne. KSV Hessen Kassel II kam beim bisher ungeschlagenen VfB Marburg zu einem Unentschieden, der CSC 03 Kassel rettete gegen Türk Gücü Friedberg tief in der Nachspielzeit ebenfalls ein Remis. Auch der KSV Baunatal teilte sich gegen SV Darmstadt II die Punkte und wartet damit weiterhin auf den ersten Dreier der Saison.
Die Junglöwen mussten in Marburg zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Milano Michel brachte den VfB in der 19. Minute in Führung und bestätigte damit den starken Saisonstart der Gastgeber. Kassel hielt die Partie jedoch offen und blieb auch aufgrund mehreren verpassten Chancen der Schimmelreiter im zweiten Durchgang im Spiel.
Die Belohnung folgte in der 78. Minute: Routinier Sebastian Schmeer erzielte den Ausgleich und sicherte dem Aufsteiger damit den vierten Saisonpunkt. Kurz vor Schluss sah Marburgs Jonas Pfalz nach einem groben Foulspiel an Leon Hofert noch die Rote Karte. Für die Mannschaft von Danny Overkamp ist das Remis nach zwei Niederlagen in Folge ein wichtiger Schritt – zumal es bei einem Gegner gelang, der auch nach vier Spieltagen noch ungeschlagen ist.
Nach dem Derby-Erfolg gegen Baunatal hat der CSC auch gegen den nächsten hoch eingeschätzten Gegner gepunktet. Türk Gücü Friedberg ging unmittelbar vor der Pause durch Marco Filges in Führung, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen David Siebert aber den kompletten zweiten Durchgang in Unterzahl bestreiten.
Der CSC rannte lange vergeblich an und stand kurz vor der ersten Heimniederlage nach dem Befreiungsschlag im Derby. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug Michel-Thierry Veh zu und rettete den Rothosen das 1:1. Nach dem katastrophalen Start mit zwei deutlichen Niederlagen hat die Mannschaft von Jaroslaw Matys damit aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte geholt und ihre erste kleine Stabilität gefunden.
Auch Baunatal musste gegen die noch ungeschlagene Darmstädter U21 zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Yannick Stark brachte die Gäste in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Die Reaktion des KSV ließ nach der Pause allerdings nicht lange auf sich warten: Egli Milloshaj glich bereits in der 50. Minute aus und brachte die Mannschaft von Tobias Nebe zurück ins Spiel.
Zum ersehnten ersten Saisonsieg reichte es dennoch nicht mehr. In der Schlussphase schwächte sich Baunatal zudem selbst, als der eingewechselte Elias Rohde in der 86. Minute die Rote Karte sah. Mit zwei Punkten aus vier Spielen bleibt der KSV damit deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück, zeigte gegen den Tabellendritten aber zumindest eine Reaktion auf die Derby-Niederlage.