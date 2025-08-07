Drei Punkte, zwei Tore, eine Liebe

Gerade einmal acht Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball schon im Netz: Kevin Kamp vollendete nach starker Vorarbeit von Dennis Tengen und Phil Stricker zur frühen 1:0-Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Bereits in der 2. Minute traf Spelles Kapitän Schulte per Kopf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum Ausgleich.

Union Lohne konnte am Mittwoch Abend einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Beim Gastspiel bei Spelle-Venhaus II setzte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bode mit 3:2 durch und legte dabei einen echten Traumstart hin.

Lohne ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiter druckvoll nach vorne. In der 7. Minute verpasste Tengen noch knapp, doch nur eine Minute später war es dann soweit: Nach einer Ecke von Elias Speer stieg Dennis Tengen am höchsten und köpfte zur erneuten Führung ein - 2:1 für Lohne.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Lohne klar spielbestimmend, kombinierte gefällig und ließ den Ball gut laufen. Spelle kam kaum zur Entfaltung und musste sich aufs Verteidigen konzentrieren. Erst kurz vor der Pause wurde es noch einmal gefährlich: Leon Gels zog aus 20 Metern ab, doch Spelles Torhüter konnte den Schuss entschärfen. Mit einer verdienten 2:1-Führung ging es in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne zunächst am Drücker. Elias Speer prüfte den Torwart aus 18 Metern (47.), ehe es in der 56. Minute den ersten Rückschlag gab: Kevin Kamp musste verletzungsbedingt vom Platz, für ihn kam Luca Grau.

In der Folge verlor Lohne etwas den Rhythmus, Spelle kam besser ins Spiel. Doch dann schlug die Stunde der Joker: Berger, gerade erst für Kildau eingewechselt, flankte in der 68. Minute präzise auf Grau, der aus spitzem Winkel per Kopf zum 3:1 traf, ein sehenswerter Treffer.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Spelle warf alles nach vorne und drängte auf den Anschluss. Geesen musste in der 86. Minute eine gefährliche Freistoßchance parieren, kurz darauf rettete Strohecker auf der Linie, nachdem Geesen einen hohen Ball nicht festhalten konnte.

In der 89. Minute wurde es dann tatsächlich noch einmal eng: Wolters nutzte eine Unachtsamkeit in der Lohner Defensive und verkürzte auf 2:3. Doch dabei blieb es – Union Lohne brachte den verdienten Sieg über die Zeit und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

⸻

Ausblick: Heimspiel & Hochzeitsfeier

In den kommenden zehn Tagen kann sich die Mannschaft nun auf das nächste Heimspiel vorbereiten. Am Sonntag, den 17. August 2025, empfängt Lohne im Rahmen der Sportwoche um 15:00 Uhr die Gäste von Borussia Neuenhaus.

Bevor es sportlich weitergeht, steht aber erst einmal ein freudiges Ereignis an: Am kommenden Samstag feiert Spielmacher Dennis Tengen seine Hochzeit mit seiner Frau Mailin – die gesamte Mannschaft freut sich mit dem Brautpaar und wird diesen besonderen Tag gebührend feiern.