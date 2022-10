Drei Punkte zum Kirmeswochenende

Am Sonntag war die erste Mannschaft der Sportfreunde in Nöthen zu Gast. Während in Marmagen die Kirmes lief , mühte man sich bei Eintracht Eifel zum erhofften Sieg. Da eine Spielverschiebung scheinbar nicht möglich war, trat die Gastelf mit verringertem Personal an.

Auf dem unebenen Platz taten sich die Gäste zunächst sehr schwer. Einige Probleme im Aufbauspiel erzeugten immer wieder Drucksituationen in den Abwehrreihen. Ungeachtet dessen konnte man sich mehrfach in den 16er der Eintracht kombinieren.

Nach Hereingabe von Neuzugang Ehlen steht Zimmermann dann völlig frei und kann unbedrängt per Dropkick einnetzen (21. Minute). Am Spielgeschehen änderte dies bisweilen nichts. Die Heimelf kam bis zur Halbzeitpause noch zu zwei guten Chancen durch Konter, wo trotz Überzahl fahrlässig am Gehäuse vorbeigeschossen wurde. Zur Pause bot das Ergebnis nur wenig Sicherheit und so nahm man sich vor die drei Punkte mit mehr Abgeklärtheit zu verteidigen.