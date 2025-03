Drei Punkte zum Jahresauftakt eingefahren!

Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2025 wollte sich unsere Mannschaft natürlich drei Punkte sichern. Nach den zwei verlorenen Punkten im letzten August in Fleinheim war man aber gewarnt. Dennoch begann das Spiel unglücklich, denn durch ein Eigentor konnten die Gäste mit 0:1 in Führung gehen. Die nächsten rund 20 Minuten tat man sich gegen die tief stehenden Sportfreunde schwer, zu Torchancen zu gelangen. Severin Blank war nach gut 20 Minuten alleine durch, verlegte den Heber aber leicht am Tor vorbei. Die Gäste kamen noch das ein oder andere Mal zu gefährlichen Konterszenen, es blieb aber vorerst beim 0:1. Nach rund einer halben Stunde konnte unsere Mannschaft den Gegner mehr und mehr einschnüren und es häuften sich die Chancen. Das 1:1 in der 36.Minute durch Baumanns Kopfball nach einem Eller-Schuss an die Querlatte war deshalb hochverdient. Bis zum Seitenwechsel tat sich nicht mehr viel. Aus der Pause kam unsere Mannschaft dann wie ausgewechselt und innerhalb von 7 Minuten stellte man von 1:1 auf 4:1. Zunächst verwandelte Eller in der Mitte nach schöner Späth Flanke zum 2:1 in der 47.Minute. Nur zwei Minuten später war es Lukas Funk, der eine Flanke von Luis Löffelad ins kurze Eck einnicken konnte. Das 4:1 durch Löffelad war dann etwas kurios, denn Baumann köpfte diesen an und von dort ging der Ball schlussendlich ins Tor. Nicht weniger kurios war dann der zweite Treffer der Fleinheimer. Ein Gästespieler nahm den Ball schon eindeutig vor der Außenlinie mit der Hand auf und machte einen Einwurf, aus dem das 4:2 dann entstand. Natürlich war es ein krasser Regelverstoß, den der ansonsten sehr gut leitende Schiedsrichter auch sehen hätte müssen, doch am Ende änderte sich nichts mehr an der Punkteverteilung. Der eingewechselte Janik Mittelbach machte mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern dann sogar noch das 5:2.