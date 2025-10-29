Drei Punkte zum Frühstück

In aller Frühe brachen die Damen des SV Mutscheid am vergangenen Sonntag nach Bergheim auf, um dort zur etwas ungewohnten Uhrzeit um 10.00 Uhr das Spiel bei der dortigen Zweitvertretung des FFC zu bestreiten. Auch von der Zeitumstellung ließ man sich nicht beirren, die SVM-Damen waren von Beginn an hellwach, Leah Burggraf traf nach 5 Minuten zum 1:0. Nach gut 20 Minuten erhöhte Lina Rückheim mit ihrem ersten Saisontreffer auf 2:0. Nun ließ man es etwas ruhiger angehen. Neben vielen vergebenen, teilweise hochkarätigen Chancen, konnte man durch Spielführerin Steffi Drießen dann noch 2 Tore erzielen, so dass das Spiel mit 4:0 gewonnen werden konnte.

Kompliment an dieser Stelle an die Bergheimer Damen, die sich nie aufgaben und in einem sehr fairen Spiel bis zum Ende kämpften.

In den kommenden Wochen stehen mit den Auswärtsspielen bei den Top Teams aus Efferen und Bergheim zwei Highlights, aber auch schwere Herausforderungen an. Um dort zu bestehen, muss sicherlich noch die ein oder andere Schippe draufgepackt werden.