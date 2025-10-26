Drei Punkte zum Ende der englischen Woche

So kann man eine englische Woche aus Malstatter Sicht ausklingen lassen. Das U17-Team der Malstatter bezwang am Sonntag in Quierschied den SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (2:0) und festigte somit Platz Fünf, während die hessischen Gäste vor der SV Elversberg Vorletzter sind. "Wir haben kein guzehn Punkte entetes Spiel gemacht, haben aber dennoch völlig verdient gewonnen. Wir haben nach den frühen Treffern versucht, die Punkte ins Ziel zu bringen, wir hatten diesmal auch etwas Spielglück, denn bevor wir erstmals treffen, hätte auch wehen führen können. Wir sind froh, dass Janis Hey nun auch auf höchster Ebene getroffen hat, nachdem Bibars Obeid im Strafraum gefoult wurde, krönte er sein herausragendes Spiel mit einem Tor", sagte FCS-Trainer Sven Borgard über den Spielverlauf. Sein Team ist jetzt punktgleich mit Eintracht Frankfurt Fünfter, hat aber zwei Spiele mehr als die Hessen ausgetragen. Der drei Punkte zurück liegende SV Darmstadt 98 hat gegenüber dem FCS ein Spiel Rückstand und könnte die Mastatter noch verdrängen. Da die ersten Drei aber bereits um zehn Punkte enteilt sind, steht die Teilnahme an der Liga B der Hauptrunde bereits fest, Nur die besten drei spielen in Liga A weiter.

So haben sie gespielt...