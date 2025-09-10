„Drei Punkte zu Hause sollten machbar sein“: Bad Kohlgrub empfängt Krün zum Top-Spiel

Ein Topspiel steht heute um 19.30 Uhr in Bad Kohlgrub an. Dann treffen die FC-Fußballer auf den SV Krün
. Zwei Vereine, die meist eher in höheren Klassements zu finden sind und mit jeweils neun Zählern – bei vier Partien – einen starken Saisonauftakt hingelegt haben.
Doch zuletzt mussten beide Teams kleinere Rückschläge verkraften. Die Gäste verloren am Wochenende durch ein Tor in der 90. Minuten gegen die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. „Das war bitter“, betont SVK-Spielertrainer Matthias Schmidt. „Aber das passiert, wenn wir nur 60 Minuten Vollgas geben.“ Seiner Forderung für das heutige Duell: „Alles reinhauen. Es sollte mal wieder ein Dreier her.“
Problem an der Sache: Dieser Meinung ist auch Kohlgrubs Trainer Sebastian Moser. „Drei Punkte zu Hause sollten machbar sein“, betont der Coach. Nach dem wilden 5:5-Remis gegen den TSV Oberammergau ist er froh über die Rückkehr von Stefan Freisl und Maximilian Angerer. „Die Achse ist wieder dabei.“ Nur Jonas Bauer und Dominik Strauß fehlen weiterhin.
Entspannt hat sich die personelle Lage auch beim SV Krün. Kevin Hock ist zurück aus dem Urlaub und Hubert Holzer hat seinen ersten Einsatz nach seinem Muskelfaserriss gut überstanden. Im Training am Montag hat der Top-Torjäger ausgesetzt, meldet sich für heute jedoch fit. Alles ist angerichtet für ein wegweisendes Duell. (Joshua Eibl)