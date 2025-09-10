„Drei Punkte zu Hause sollten machbar sein“: Bad Kohlgrub empfängt Krün zum Top-Spiel

Ein Topspiel steht heute um 19.30 Uhr in Bad Kohlgrub an. Dann treffen die FC-Fußballer auf den SV Krün

. Zwei Vereine, die meist eher in höheren Klassements zu finden sind und mit jeweils neun Zählern – bei vier Partien – einen starken Saisonauftakt hingelegt haben.

Doch zuletzt mussten beide Teams kleinere Rückschläge verkraften. Die Gäste verloren am Wochenende durch ein Tor in der 90. Minuten gegen die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. „Das war bitter“, betont SVK-Spielertrainer Matthias Schmidt. „Aber das passiert, wenn wir nur 60 Minuten Vollgas geben.“ Seiner Forderung für das heutige Duell: „Alles reinhauen. Es sollte mal wieder ein Dreier her.“