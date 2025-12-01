Drei Punkte vor der Winterpause

Auf tiefem Boden und zur Jahreszeit üblichen Witterungsverhältnissen trat man das letzte Spiel des Jahres 2025 auf heimischen Boden gegen die Truppe aus Söflingen an. Leider tat sich die Mannschaft vom SVL schwer, in die Partie zu finden und kassierte daraus resultierend einen Distanztreffer zum 0:1 in der 9. Spielminute. Nach diesem Weckruf schaltete der SVL einen Gang hoch und erzwangregelrecht ein Eigentor der Gäste zum 1:1 Ausgleich (24.). Man blieb direkt am Drücker und lies den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und nutzte die sich bietende Räume. Noch vor der Halbzeit erzielte Tom Seibold den verdienten Führungstreffer zum 2:1 (32.).



Nach der Halbzeit erwischte man einen ähnlich unglücklichenStart in die Partie und kassierte in der 48. Spielminute prompt den Ausgleich zum 2:2. Doch auch dies ließ die Truppe aus Lonsee nicht aus dem Konzept bringen, man bestimmte weiterhin die Partie mit viel Ballbesitz, guten Kombinationen und Spielverlagerungen, jedoch fehlte oft der entscheidende letzte Ball in die Box, um hochkarätige Chancen zu erspielen. Die Lonseer Abwehr stand zudem sehr stabil und es wurde Söflingen ebenso wenige Chancen zugelassen. Je länger die Partie andauerte, desto mehr drückte man auf den Siegtreffer. Die beste Gelegenheit hatte Simon Wörz, der aber am Pfosten scheiterte. Für die letzten Minuten schickte Trainer Lars Fischer den lange Zeit verletzten Torjäger Eduard Hildermann auf den Rasen. Und wie der Fußball so seine Geschichten schreibt, erzielte Edeljoker Edi in der 3. Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 Endstand.