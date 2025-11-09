Drei Punkte und viele Highlights

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem rassigen Spiel der Bezirksliga gewann Viktoria Gmhütte mit 4:3 gegen den SV Bad Laer und konnte sich viel Luft im Tabellenkeller verschaffen.
Es war ein sehr umkämpftes Spiel mit vielen Highlights. Die Pausenführung durch Leo Große Beilage konnten die Gäste durch Yannik Sete Anfang der zweiten Halbzeit egalisieren. Mitte der zweiten Halbzeit ging Viktoria Gmhütte durch ein Eigentor erneut in Führung, die Bennet Wellinhoff zehn Minuten vor dem Ende auf 3:1 ausbauen konnte. Doppeltorschütze Tom Debertshäuser gelang der Anschlußtreffer, aber Tom Haarmeier machte in der Schlußminute den Deckel auf das Spiel. Der zweite Treffer von Tom Debertshäuser reichte nur noch zur Ergebniskosmetik.
Die Stimmen zum Spiel:
Wir konnten heute eine gute Reaktion hinsichtlich des letzten Spiels gegen Hagen zeigen, indem wir verdient mit 4:3 gewonnen haben. In der ersten Halbzeit war es ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem wir mit einem schönen Abschluss von Leo zur Pause in Führung gehen konnten. Nach der Halbzeit hätten wir nachlegen müssen. Leider haben wir in einer Druckphase von uns den Ausgleich bekommen. Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt und sich mit dem 2:1 und dem 3:1 belohnt. Auch zu dieser Phase war das Spiel noch nicht entschieden, da Bad laer wieder zum Anschlusstreffer ran kam. Uns freut es sehr, dass Marius nach langer Verletzungspause wieder zurück ist und sich direkt mit einem Assist für Tom Haarmeier, der diese Woche 25 Jahre jung wurde, belohnt hat. Jetzt haben wir noch drei Heimspiele vor der Brust, die wir genauso angehen müssen, so dass wir die maximale Punktzahl bekommen und dann verdient in die Winterpause gehen können,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (Viktoria Gmhütte).
"Erst einmal Glückwunsch an Hütte für die drei Punkte. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht präsent und da fehlte es in vielen Belangen, daher ging der Rückstand zur Halbzeit völlig in Ordnung. Aus der Halbzeit kommen wir elanvoll und die Mannschaft setzt es taktisch gut um. Folgerichtige gibt es das 1:1. Dann geraten wir durch ein ärgerliches Eigentor in Rückstand und verlieren ein Stück weit wieder unseren Faden.
Das war heute leider nicht viel von uns, jetzt gilt es den Fokus wieder zu bekommen im Schlussspurt vor dem Winter,“ meinte Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).
Die nächsten Spiele der Teams:
Am Sonntag 16. November 2025 um 14.00 Uhr erwartet Viktoria Gmhütte BW Hollage.
Der SV Bad Laer spielt am Freitag 14. November 2025 um 19.30 Uhr bei Viktoria Gesmold.