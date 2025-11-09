Drei Punkte und viele Highlights

"Erst einmal Glückwunsch an Hütte für die drei Punkte. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht präsent und da fehlte es in vielen Belangen, daher ging der Rückstand zur Halbzeit völlig in Ordnung. Aus der Halbzeit kommen wir elanvoll und die Mannschaft setzt es taktisch gut um. Folgerichtige gibt es das 1:1. Dann geraten wir durch ein ärgerliches Eigentor in Rückstand und verlieren ein Stück weit wieder unseren Faden.

Das war heute leider nicht viel von uns, jetzt gilt es den Fokus wieder zu bekommen im Schlussspurt vor dem Winter,“ meinte Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).