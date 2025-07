"Drei Punkte tun uns extrem gut": Haching mit souveränem Auftaktsieg

Der SpVgg Unterhaching ist ein souveräner Regionalliga-Auftaktsieg gelungen. Der Absteiger gewann am Samstag 3:1 bei der DJK Vilzing.

Die SpVgg Unterhaching hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit einem großen personellen Umbruch die ungewisse Lage mit einem Erfolg zum Auftakt in der Regionalliga Bayern vergessen lassen. Mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg bei der DJK Vilzing feierte die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender nach einer erfolgreichen Saisonvorbereitung ohne Niederlage auch einen gelungenen Saisonauftakt in der Oberpfalz.

„Da muss man die Jungs erst einmal so weit bringen, dass sie eine gewisse Qualität haben und dass wir auch gut sind. Und dass die wir aus den Testspielergebnissen, die gut waren, nichts in die Saison nehmen können. Da geht es dann in der Saison los und dann kommt der Druck und das erste Auswärtsspiel. Deswegen tun uns die drei Punkte extrem gut“, lautete Benders Fazit nach dem Auswärtserfolg beim Regionalliga-Vizemeister von 2024.