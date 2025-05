Drei Punkte trennen die Top-4: Das Restprogramm der Bezirksliga 3 Tabellenführer Hilal-Marco Bergheim hat nur drei Punkte Vorsprung auf Platz 4.

In der Bezirksliga 3 ist noch alles möglich: Der Tabellenführer Hilal-Marco Bergheim hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Ranvierten SC Elsdorf und muss an Spieltag 28. und 29. jeweils auswärts gegen direkte Konkurrenten ran. Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend! Das Restprogramm der Bezirksliga Staffel 3 am Mittelrhein: