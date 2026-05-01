Drei Punkte trennen den FSV Rimbach von der Kreisoberliga Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SG Brandau/Gadernheim kann der FSV Rimbach vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg feiern. von Matthias Bähr · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bergstraße. Aggressiv geführte Spiele können dennoch fair sein. Das bewies das Weschnitztalderby der A-Liga zwischen dem SV/BSC Mörlenbach und dem FSV Rimbach am vergangenen Sonntag. „Nach dem 1:0 aber haben wir das Spiel an uns gerissen und auch in der Höhe verdient 4:0 gewonnen“, freute sich Marcel Reibold, der Trainer des Tabellenführers aus Rimbach.

Am Sonntag empfangen die Rimbacher die SG Brandau/Gadernheim, die Reibold nicht nur deswegen schätzt, weil sie so manche gruppenligaerfahrene Akteure in ihren Reihen haben. „Wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Deswegen wollen wir alles versuchen, dass die drei Punkte bei uns bleiben“, gibt Reibold die Marschroute vor. Trotz einiger angeschlagener Spieler sieht es personell gut aus. „Ich bin guter Dinge, dass wir relativ vollzählig an die Sache drangehen können“, gibt sich Reibold optimistisch.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TG Jahn Trösel TG Trösel TV Lampertheim Lampertheim 15:00 PUSH

„Unangenehm und schwer berechenbar“, so stuft Uwe Engert, der Trainer der TG Jahn Trösel, den nächsten Heimgegner TV Lampertheim ein und hält es für sinnvoll, gerade das Augenmerk auf dessen Toptorjäger Sebastian Kutschera richten, der bislang 16 mal traf. Aber auch Daniel Haas (sechs Tore) gelte es zu beachten. „Gegen die Lampertheimer wird es sehr schwer werden, dass wir die drei Punkte behalten.“







Aber auch die Tröseler sind nicht angenehm zu bespielen. Diese Erfahrung musste jüngst die Sportvereinigung Affolterbach machen, die im Gorxheimer Tal mit 2:3 unterlag. „Wir wollen wieder ein positives Ergebnis erzielen“, sagt Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald, dessen Mannschaft nun Schlusslicht TSV Auerbach II empfängt. Dieses will der Affolterbacher Übungsleiter nicht an seinem Tabellenstand messen: „Da ist deutlich mehr Potenzial vorhanden.“ Um das eigene Spiel durchzubekommen, sind aber, wie Theobald weiß, Disziplin und Konzentration gefragt. Auf die Verletzten Nico Maas, Sören Gölz, Philipp Rettig und Daniel Konstantinov müssen die Überwälder verzichten. Ein Affolterbacher Sieg gegen Auerbach würde auch den Vorletzten TSV Hambach freuen. Der ist an diesem Wochenende spielfrei.

