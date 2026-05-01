 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Drei Punkte trennen den FSV Rimbach von der Kreisoberliga

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SG Brandau/Gadernheim kann der FSV Rimbach vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg feiern.

von Matthias Bähr · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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KLA Bergstraße
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Lampertheim
TSV Auerbach II
VfR Fehlheim II

Bergstraße. Aggressiv geführte Spiele können dennoch fair sein. Das bewies das Weschnitztalderby der A-Liga zwischen dem SV/BSC Mörlenbach und dem FSV Rimbach am vergangenen Sonntag. „Nach dem 1:0 aber haben wir das Spiel an uns gerissen und auch in der Höhe verdient 4:0 gewonnen“, freute sich Marcel Reibold, der Trainer des Tabellenführers aus Rimbach.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach
SG Brandau/Gadernheim
SG Brandau/GadernheimSG Brandau/Gadernheim
15:00

Am Sonntag empfangen die Rimbacher die SG Brandau/Gadernheim, die Reibold nicht nur deswegen schätzt, weil sie so manche gruppenligaerfahrene Akteure in ihren Reihen haben. „Wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Deswegen wollen wir alles versuchen, dass die drei Punkte bei uns bleiben“, gibt Reibold die Marschroute vor. Trotz einiger angeschlagener Spieler sieht es personell gut aus. „Ich bin guter Dinge, dass wir relativ vollzählig an die Sache drangehen können“, gibt sich Reibold optimistisch.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TG Jahn Trösel
TG Jahn TröselTG Trösel
TV Lampertheim
TV LampertheimLampertheim
15:00

„Unangenehm und schwer berechenbar“, so stuft Uwe Engert, der Trainer der TG Jahn Trösel, den nächsten Heimgegner TV Lampertheim ein und hält es für sinnvoll, gerade das Augenmerk auf dessen Toptorjäger Sebastian Kutschera richten, der bislang 16 mal traf. Aber auch Daniel Haas (sechs Tore) gelte es zu beachten. „Gegen die Lampertheimer wird es sehr schwer werden, dass wir die drei Punkte behalten.“

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SV Affolterbach
SV AffolterbachAffolterbach
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach II
15:15



Aber auch die Tröseler sind nicht angenehm zu bespielen. Diese Erfahrung musste jüngst die Sportvereinigung Affolterbach machen, die im Gorxheimer Tal mit 2:3 unterlag. „Wir wollen wieder ein positives Ergebnis erzielen“, sagt Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald, dessen Mannschaft nun Schlusslicht TSV Auerbach II empfängt. Dieses will der Affolterbacher Übungsleiter nicht an seinem Tabellenstand messen: „Da ist deutlich mehr Potenzial vorhanden.“ Um das eigene Spiel durchzubekommen, sind aber, wie Theobald weiß, Disziplin und Konzentration gefragt. Auf die Verletzten Nico Maas, Sören Gölz, Philipp Rettig und Daniel Konstantinov müssen die Überwälder verzichten. Ein Affolterbacher Sieg gegen Auerbach würde auch den Vorletzten TSV Hambach freuen. Der ist an diesem Wochenende spielfrei.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Ober-Abtsteinach
FC Ober-AbtsteinachOber-Abtst.
SG Hammelbach/Scharbach
SG Hammelbach/ScharbachSG HaScha
15:00


FC Ober-Abtsteinach hat das 3:7 verdaut


„Wir haben die Niederlage gegen die SG Brandau/Gadernheim verdaut“, sagt Sebastian Trenkwald, der Spielausschussvorsitzende des FC Ober-Abtsteinach, nach dem bitteren 3:7, bei der seine Mannschaft zu viele Fehler gegen einen gut spielenden Gegner machte. Nun aber wollen die Ober-Abtsteinacher das Heimspiel gegen die SG Hammelbach/Scharbach gewinnnen, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Alem Brikic-Hotic und Alex Krapp werden allerdings fehlen.


Am Dienstagabend trennten sich der TV Lampertheim und die FSG Riedrode II mit einem 2:2. „Was die Chancen und die Spielanteile anbelangt, können wir gut mit dem Unentschieden leben, denn Riedrode war uns manchmal überlegen“, konstatierte Lampertheims Sportausschussmitglied Pablo Keller. Besonders schön anzusehen war das 2:2, das Sebastian Kutschera in unnachahmlicher Manier besorgte. Nach einer Flanke von Niklas Christmann stieg er aus 16 Metern zum Kopfball hoch und drückte den Ball links unten ins Eck. Tore: 0:1 Pitlovic (10.), 1:1 Kutschera (34.), 1:2 Daniel (63.), 2:2 Kutschera (86.), Schiedsrichter: Volk (SG Modau). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Kutschera/geschlossene Leistung.