„Drei Punkte sind Pflicht“: Osterode empfängt Nörten

Okan Avci sagt: „Unser Spiel letzte Woche ist ausgefallen, wir hatten spielfrei.“ Der Gegner genießt großen Respekt. „Nörten ist ein superschwerer Gegner für uns.“

Hinzu kommt die Motivation des Gegners nach der jüngsten Niederlage. „Die haben letzte Woche verloren und wollen bestimmt Wiedergutmachung.“ Dennoch setzt der Trainer auf den Heimvorteil: „Aber wir spielen zu Hause.“ Seine Forderung ist eindeutig: „Deswegen sind drei Punkte Pflicht eigentlich.“

Warnung vor Osterode

Auch beim SSV Nörten-Hardenberg ist die Bedeutung der Partie klar. Kapitän Silvan Steinhoff formuliert die Zielsetzung ohne Umschweife: „Ich glaube, dieses Wochenende ist es recht simpel. Wir wollen auf jeden Fall am Sonntag drei Punkte aus Osterode mitnehmen.“

Gleichzeitig warnt er davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. „Ich glaube, der Tabellenplatz in Osterode spiegelt nicht ganz wider, was die Mannschaft eigentlich kann.“ Besonders einige Spieler hebt er hervor: „Da sind einige Spieler, die teilweise auch schon höher gespielt haben. Ehemalige Mitspieler auch von mir mit Finn Rettstadt und auch mit Lukas Bode.“

Für Silvan Steinhoff ist klar, dass sein Team die Aufgabe ernst nehmen muss. „Ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die wir auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen.“

Schwierige Erinnerung ans Hinspiel

Bereits im ersten Aufeinandertreffen hatte Nörten-Hardenberg große Mühe. Silvan Steinhoff erinnert sich: „Wir haben uns im Hinspiel schon extrem schwergetan.“ Damals sei Osterode zudem personell stark geschwächt gewesen. „Und da war Osterode auch bei uns mit einer sehr gebeutelten Mannschaft.“

Trotzdem wurde es eng. „Wir haben uns echt wahnsinnig schwergetan.“ Erst spät drehte Nörten die Partie. Nach der Führung durch Boran (72.) glichen Ehrhardt aus (78.), Hebeler (80.) und Duymelinck (84.) drehten dann das Spiel zum 3:1-Endstand.

Einsatz als Schlüssel

Für das Auswärtsspiel fordert der Kapitän maximale Intensität. „Deswegen sollten wir alles daran setzen, den Gegner am Sonntag nicht zu unterschätzen, ihn ernst zu nehmen und alles auf den Platz zu lassen.“

Die jüngsten Wochen hätten gezeigt, wie wichtig diese Einstellung sei. „Wenn wir das nicht tun, und das haben wir die letzten Wochen gemerkt, gehen wir zehn Prozent weniger, dann tun wir uns schwer, Spiele zu gewinnen.“

Auch die Bedingungen könnten eine Rolle spielen. „Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auf Kunstrasen spielen in Osterode. Von daher wird das schwer, dort zu punkten und zu gewinnen.“

Hoffnung auf das richtige Gesicht

Nörten-Hardenberg kommt mit einer Niederlage in die Partie. Zuletzt verlor das Team zu Hause gegen die SG Bergdörfer mit 1:4. Diedrich (24.), Bode (43., 85.) und Wedekin (60.) trafen für die Gäste, Duymelinck (68.) verkürzte zwischenzeitlich.

Trotzdem blickt Silvan Steinhoff optimistisch auf das Spiel. Entscheidend sei die richtige Einstellung: „Wir müssen wirklich das Gesicht von vor zwei Wochen zeigen und grundsätzlich über den Kampf in das Spiel kommen. Dann bin ich auch guter Dinge, dass wir dort bestehen können und auch die drei Punkte mitnehmen können.“