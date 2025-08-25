„Drei Punkte sind mehr als verdient“ – Waldram feiert ersten Heimsieg

Im zweiten Versuch vor eigenem Publikum gelang den Waldramer Fußballern der erste Heimsieg in der noch jungen Saison. Doch bis der 1:0-Sieg gegen den FC Wildsteig-Rottenbuch feststand, durfte ordentlich gezittert werden. „Das hätten wir uns sparen können, wir hatten zwei, drei Gelegenheiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, stellte DJK-Trainer Benedikt Buchner nach dem Abpfiff fest.

Der Plan, den Gegner von Beginn an unter Druck zu setzen und im Idealfall frühzeitig auf die Verliererstraße zu schicken, misslang. In den ersten 45 Minuten brachten die Offensivbemühungen der Gastgeber nicht den erhofften Erfolg, auch weil es den wenigen scharfen Zuspielen ins Angriffszentrum an Abnehmern fehlte. Noch mehr zum Haare raufen waren für Buchner die leichten Abspielfehler aus dem eigenen Defensivverbund, die die Gäste aus dem Pfaffenwinkel jedoch nicht zu nutzen wussten.

So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause aus der die Hausherren – wie so oft – deutlich verbessert zurückkehrten. Top-Tormöglichkeiten inklusive. Fünf Minuten waren gespielt, als Luca Faganello mit starker Balleroberung an der Grundlinie für einen Moment der Verwirrung im Gästestrafraum sorgte, Jakob Münster aus kurzer Distanz jedoch nur die Unterkante der Latte traf. Wenig später klärte ein FC-Verteidiger einen Kopfball kurz vor der Linie. In der 60. Minute dann die überfällige Führung: Freistoß am rechten Strafraumeck, Faganello läuft über den Ball, den Benedikt Bergmoser mit links um die Mauer herum zum 1:0 für Waldram ins lange Eck zirkelte. Kevin Ryan scheiterte wenig später an FC-Torhüter Johannes Greinwald, den Schuss aus dem Hinterhalt von Luca Hensel entschärfte ein Verteidiger, ebenso einen Kopfball von Jakob Münster zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit.