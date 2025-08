"Drei Punkte sind das beste Teambuilding" - MSV Duisburg ist zurück

Dietmar Hirsch: "Es war kein gutes Spiel, aber wir haben alles investiert und letztlich mit einem Tor Unterschied gewonnen. Stuttgart war technisch sehr gut und hat uns sehr viel abverlangt. Wir haben uns in der ersten Hälfte schwer getan. Nach der Pause gehen wir in Führung, kassieren dann aber ein blödes Gegentor. Am Ende wollten wir es einfach mehr und haben uns nach dem 2:1 in jeden Zweikampf geworfen Wir sind sehr glücklich, dass wir gegen ein schwer zu analysierenden Gegner die Oberhand behalten konnte. Es war nicht einfach. Die drei Punkte haben wir, müssen aber noch weiter hart an uns arbeiten. Wie bereits gesagt: Drei Punkte sind das beste Teambuilding.

Wir brauchten etwas, um in der 3. Liga anzukommen. Die Fans haben uns den Weg zum Stadion versüßt, speziell in der zweiten Halbzeit haben wir die ganze Dynamik, die ganze Power des Stadions mitbekommen. Wir haben mit viel Leidenschat verteidigt, das wollen die Fans sehen.