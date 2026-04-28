Drei Punkte ohne Glanz

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie beider Mannschaften, in der kaum Torgefahr entstand. Die Offensivaktionen wurden meist im letzten Drittel unterbunden oder scheiterten bereits an mangelnder Genauigkeit. Den ersten Hauch eines Abschlusses verhinderte Aminu Mohammed in der 3. Minute, als er nach einer Tief-Klatsch-Kombination schneller am Ball war als der Lobensteiner Stürmer. Auf der Gegenseite verbuchte die Schmöllner Mannschaft in der 16. Minute die erste nennenswerte Aktion: Alexander Korent wurde auf der rechten Seite gut in Szene gesetzt und bediente Leon Gentsch, dessen Schuss jedoch zur Ecke geblockt wurde. Ein Eckball in der 22. Minute führte schließlich zur Schmöllner Führung, als Florian Schmidt per Kopf zum 1:0 traf. Zwei Minuten später wurde ein Abschluss von Schulze im letzten Moment geblockt und verhinderte damit den zweiten Treffer des SVS. Nach gut einer halben Stunde scheiterte Bad Lobenstein mit einem Distanzschuss an der Faustabwehr des Keepers. Auch die letzte Offensivaktion der ersten Halbzeit gehörte den Gästen: Nachdem der SVS im Zentrum keinen Zugriff bekam und ein Ball in die Tiefe Oliver Hölzel erreichte, scheiterte dieser aus kurzer Distanz an der starken Parade von Aminu Mohammed (43.). So ging es mit einer 1:0-Führung für die Schmöllner Mannschaft in die Pause.

Zur Halbzeit musste der SVS verletzungsbedingt wechseln: Jan Marvin Krüger kam für Florian Schmidt ins Spiel. Am insgesamt schwachen Auftritt der Schmöllner Mannschaft änderte sich jedoch wenig, da weiterhin viele Fehler gemacht wurden und kaum konstruktive Aktionen zustande kamen. Die Gäste hingegen traten nach dem Seitenwechsel zweimal gefährlich in Erscheinung und verpassten dabei den nicht unverdienten Ausgleich. In der 52. Minute scheiterte Markus Baer an der starken Reaktion von Aminu Mohammed, und in der 61. Minute fand eine Flanke von der linken Seite Oliver Hölzel, der unbedrängt querlegen konnte, doch der anschließende Schuss ging knapp über das Tor. Die große Chance zum 2:0 vergab Alexander Korent in der 70. Minute, als er plötzlich allein vor dem Gästehüter auftauchte, jedoch aus kurzer Distanz scheiterte. Besser machte es Jan Marvin Krüger in der 74. Minute, als er einen Pass von Schulze aufnahm und den Ball am Torhüter vorbeispitzelte. Beide Mannschaften hatten bis zum Abpfiff jeweils noch eine Möglichkeit zur Ergebnisverbesserung, doch weder Dominick Heinze per Freistoß (83.) noch ein Lobensteiner Spieler mit einem Schuss über das Tor konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Trotz eines schwachen Auftritts mit hoher Fehlerquote freute sich die Schmöllner Mannschaft über drei weitere Punkte. Am kommenden Wochenende gastierte der SVS bei der BSG Chemie Kahla.