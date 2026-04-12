Drei Punkte ohne Glanz...

Im Heimspiel gegen den TSV Pfuhl will der TSV die guten Ergebnisse vom Osterwochenende bestätigen. Wie so oft die letzten Wochen kommt der TSV gut ins Spiel und lässt eine gute Möglichkeit liegen. In der Folge kommt Pfuhl besser ins Spiel und bereitet dem TSV immer wieder Probleme. Nach einem Ballverlust ist es dann soweit und die Gäste gehen in Führung (20.). In dieser Phase bekommt Bernstadt wenig Zugriff und kaum Spielfluss zustande. Aus einem Einwurf folgt dann der Ausgleich durch Jost, der trocken ins Eck vollendet (37.). Nach dem Pausentee zieht Mayer aus 30 Metern ab und erzielt die Führung für den TSV (48.). Pfuhl steckt nicht auf und versucht es immer wieder, jedoch ist der TSV defensiv meistens wach. Koros lässt noch zwei weitere Chance auf die vermutliche Entscheidung liegen, weswegen bis zum Schlusspfiff noch alles drin ist. Letztlich steht ein glanzloser, aber in Summe verdienter Sieg für den TSV.