Drei Punkte nach langer Unterzahl

Im fünften Ligaspiel gelang unserem Team der vierte Dreier. Mit diesem Auswärtserfolg komplettierte man somit auch den erfolgreichen sechs Punkte Sonntag.

Bis zu diesen drei Punkten war es in Bermaringen allerdings ein langer Weg. Das Spiel begann besser für den TSV, welcher die ersten Abschlüsse der Partie für sich verbuchen konnten. Der SVL kam in Person von Sven Borst zum ersten gefährlichen Abschluss. Sein Freistoß auf den kurzen Pfosten konnte allerdings ebenfalls geklärt werden. Der SVL hatte sich nach der schwierigen Anfangsphase nun besser gefangen und konnte nach einer Balleroberung und Steckpass von Julian Schlecker auf Simon Wörz die Führung erzielen. Simon schloss überlegt vor dem Torhüter zum 0:1 (34.) ab. Nur wenige Minuten später sah sich der SVL mit einem Mann weniger auf dem Feld. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass störte Hannes Schneller als letzter Mann den angelaufenen Stürmer entscheidend und sah anschließend die rote Karte. Trainer Lars Fischer musste taktisch reagieren und Lonsee spielte fortan nur noch mit einer Spitze und einer viel tieferen Grundordnung.