Drei Punkte mit langer Anlaufzeit

Erst in der Schlussphase kam nach einem Standard der Brustlöser und in der Nachspielzeit die endgültige Erlösung.

Zu Beginn spielte sich die Wirth-Elf zahlreiche Abschlüsse heraus, die allerdings allesamt nicht zum Erfolg führten. Schleip, Fernschild, Schack und Zopf scheiterten gleich mehrfach aus guten Positionen. Nach 20 Minuten hätte es gut und gerne bereits 5:1 stehen können, denn auch die Gäste kamen durch Alshuweesheen zu einem aussichtsreichen Torschuss, der allerdings zu zentral auf das Tor abgefeuert wurde. Dann spitzelte Noak den Ball am Suhler Schlussmann vorbei und die Kugel trudelte auf das leere Tor zu, landete aber leider nur am Pfosten. Die Gäste spielten hingegen hin und wieder ganz gefällig mit und versteckten sich als Liganeuling keineswegs. Allerdings mussten die Südthüringer bereits in der ersten Halbzeit doppelt wechseln. Gute Besserung an die beiden Akteure an dieser Stelle. Das Einzige, was dem Gast fehlte, war ein Stoßstürmer, denn in der Offensive fehlte den Suhlern irgendwie die Durchschlagskraft. Dennoch wäre den Gästen kurz vor der Halbzeitpause beinahe die Führung gelungen. Brumme zog aus der Drehung scharf ab, doch Patzer tauchte zum Ball und hechtete gedankenschnell zu dem Geschoss, das er mit einer starken Parade entschärfen konnte. Ein Rückstand wäre angesichts des Chancenverhältnisses natürlich ein Treppenwitz gewesen.

Bei den Preußen gab es in der Kabine einiges zu besprechen. Denn obwohl die Kurstädter deutliches Oberwasser im Spiel hatten, klappte bei weitem nicht alles. Die Wirth-Elf musste sich etwas einfallen lassen, um die erwünschten drei Punkte einzufahren. Es entwickelte sich zu einem harten Stück Arbeit, denn Suhl spielte weiterhin diszipliniert und bei knapp 30 Grad schwanden bei beiden Mannschaften mehr und mehr die Kräfte. Letzten Endes wurde es eine Frage des Willens. Der FSVP mobilisierte die letzten Kraftreserven, konnte adäquat wechseln und schickte Schleip mehrfach steil in die Spitze. Die Suhler Abwehr und ihr Rückhalt konnten den Einschlag zunächst noch verhindern, nach einem Eckball durfte Bad Langensalza dann endlich jubeln. Schleipi donnerte das Leder mit Wut im Bauch in die Maschen – die Führung für die Preußen war überaus wichtig.