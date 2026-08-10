Drei Punkte mit langer Anlaufzeit

Erst in der Schlussphase kam nach einem Standard der Brustlöser und in der Nachspielzeit die endgültige Erlösung.
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Die Gäste spielten hingegen hin und wieder ganz gefällig mit und versteckten sich als Liganeuling keineswegs. Allerdings mussten die Südthüringer bereits in der ersten Halbzeit doppelt wechseln. Gute Besserung an die beiden Akteure an dieser Stelle. Das Einzige, was dem Gast fehlte, war ein Stoßstürmer, denn in der Offensive fehlte den Suhlern irgendwie die Durchschlagskraft. Dennoch wäre den Gästen kurz vor der Halbzeitpause beinahe die Führung gelungen. Brumme zog aus der Drehung scharf ab, doch Patzer tauchte zum Ball und hechtete gedankenschnell zu dem Geschoss, das er mit einer starken Parade entschärfen konnte. Ein Rückstand wäre angesichts des Chancenverhältnisses natürlich ein Treppenwitz gewesen.
Bei den Preußen gab es in der Kabine einiges zu besprechen. Denn obwohl die Kurstädter deutliches Oberwasser im Spiel hatten, klappte bei weitem nicht alles. Die Wirth-Elf musste sich etwas einfallen lassen, um die erwünschten drei Punkte einzufahren.
Es entwickelte sich zu einem harten Stück Arbeit, denn Suhl spielte weiterhin diszipliniert und bei knapp 30 Grad schwanden bei beiden Mannschaften mehr und mehr die Kräfte. Letzten Endes wurde es eine Frage des Willens. Der FSVP mobilisierte die letzten Kraftreserven, konnte adäquat wechseln und schickte Schleip mehrfach steil in die Spitze. Die Suhler Abwehr und ihr Rückhalt konnten den Einschlag zunächst noch verhindern, nach einem Eckball durfte Bad Langensalza dann endlich jubeln. Schleipi donnerte das Leder mit Wut im Bauch in die Maschen – die Führung für die Preußen war überaus wichtig.
Es hätte nämlich auch ganz anders aussehen können, als Patzer den Ball in die Füße von Abushrmet spielte. Dieser zog aus knapp 40 Metern ab und konnte den Langensalzaer Keeper beinahe aus der Distanz überwinden. Ein erneutes Fernschusstor wie in der Vorwoche wollte die Nummer eins der Kurstädter unbedingt verhindern, was ihm mit ausgestreckten Krallen gerade so gelang.
Jedenfalls legte sich nun die Anspannung bei der Wirth-Elf, doch im Ziel waren die Preußen noch lange nicht. Suhl brachte fünf Eckstöße in Folge in den Strafraum der Gastgeber und auch wenn keine ganz große Möglichkeit dabei war, hatte die Langensalzaer Abwehr mit vereinten Kräften mächtig zu tun, den Ausgleich zu verhindern.
Bis in die Nachspielzeit hinein blieben die Gäste gefährlich. Für die Farben des FSVP hätte Weißenborn die Entscheidung erzielen können. Diese besorgte schließlich mit der letzten Aktion Schack, der den Ball von Schleip serviert bekam und den Konter entschlossen abschließen konnte.
Beim Trainerteam der Preußen purzelten anschließend einige Steine vom Herzen. Wichtig war zunächst einmal der Heimsieg. In den kommenden beiden Auswärtsspielen in Geratal und Herpf ist allerdings auf jeden Fall mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefragt.