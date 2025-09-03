Drei Punkte in Leutzsch

4.999 Zuschauer waren im wie immer ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark vor Ort – darunter 700 Jenaer Schlachtenbummler –, um unter Flutlicht das Duell der bis dato punktlosen BSG Chemie Leipzig gegen den FC Carl Zeiss Jena zu erleben. FCC-Trainer Volkan Uluc nahm gegenüber dem 4:0 gegen Zehlendorf in der Vorwoche nur eine Änderung in der Startelf vor. Kevin Lankford rückte für Marcel Hoppe zurück in die Startformation, die damit wieder durch die gleichen Spieler gebildet wurde wie schon in den ersten vier Liga-Spielen der Saison.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Aus dieser kamen beide Teams personell unverändert. Doch was sich änderte, war die Chancenverwertung: Mit der ersten Gelegenheit des zweiten Durchgangs ging der FCC in Führung. Kevin Lankford nahm einen von Sören Reddemann in die Tiefe gespielten Ball auf und spitzelte diesen am herausstürmenden Horenburg vorbei ins Tor – 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena, längst überfällig und hochverdient (52.). Nach gut einer Stunde Spielzeit dann ein Angriff wie aus dem Lehrbuch: Kevin Lankford spielte mit Manassé Eshele, der den Ball mit der Hacke auf Patrick Weihrauch weiterleitete. Und der ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete ins kurze Eck zum 2:0 für die Zeiss-Elf (68.). Chemie hatte nun nichts mehr zu verlieren, wurde etwas mutiger und kam in der 74. Minute zur besten Möglichkeit, als ein Chemiker zentral abzog, was Jena gerade noch zur Ecke klären konnte. Der FCC hatte in der Folge durchaus noch weitere gute Möglichkeiten, doch letztlich blieb es beim 2:0 der Zeiss-Elf im Leutzscher Holz.
Fazit: Der FCC nimmt damit nach einer sehr einseitigen Partie, die die Mannschaft über 90 Minuten hinweg dominierte, hochverdient drei Punkte mit zurück ins Paradies. Am Samstag steht dann die nächste Aufgabe an: Im Thüringenpokal trifft der FC Carl Zeiss Jena um 14:30 Uhr auf den 1. FC Greiz.