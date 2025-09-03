Drei Punkte in Leutzsch

Die erste zaghafte Torannäherung hatte der FCC nach einer Ecke durch den am zweiten Pfosten lauernden Sören Reddemann, der den Ball jedoch nicht perfekt traf (5.). Auch der nächste Jenaer Eckball sorgte für Gefahr. Kevin Lankford brachte den Standard von der rechten Seite in den grün-weißen Strafraum, wo Moritz Fritz per Kopf zur Stelle war und den Ball aus etwa zehn Metern an die Lattenunterkante wuchtete, von wo er knapp vor die Torlinie zurücksprang (9.). Jena gehörte klar die Anfangsphase, während von der Heimmannschaft offensiv fast nichts zu sehen war. Wenn es gefährlich wurde, dann durch die Zeiss-Elf. So auch nach gut einer Viertelstunde, als Manassé Eshele auf die Reise geschickt wurde, per Hacke auf den mitgelaufenen Kevin Lankford ablegte. Doch dieser wurde im Strafraum im letzten Augenblick am Torabschluss aus aussichtsreicher Position gehindert (17.). Es dauerte, bis erstmals die BSG auf das Jenaer Tor schoss. In der 20. Spielminute fasste sich Ratifo ein Herz und zog aus gut 25 Metern ab – keine Gefahr für Marius Liesegang im FCC-Kasten. Kurz darauf dann fast das 1:0 für die Zeiss-Elf. Doch Alexander Prokopenkos Heber – nach Pass von Maxim Hessel – über den bereits geschlagenen Horenburg im Leipziger Tor klatschte an den Pfosten (21.). Die Jenaer Führung war überfällig und längst hochverdient. Doch Chemie hielt mit Glück die Null. Auch in der 32. Minute, als sich für Kevin Lankford – aus allerdings sehr spitzem Winkel – die Chance bot. Sein Abschluss strich jedoch recht deutlich am langen Pfosten vorbei. Nach etwa 35 Minuten dann die beste Möglichkeit der bis dato erschreckend schwachen Gastgeber: Nach einem Freistoß von der linken Seite, der durch den Fünfmeterraum des FCC strich, verpassten Freund und Feind – zum Glück für die Gäste. Ein Tor der BSG hätte den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Unmittelbar darauf wieder der FCC, der dieses Mal nach Vorarbeit von Manassé Eshele durch Kapitän Nils Butzen eine weitere Großchance ungenutzt ließ (38.). Es schien wie verhext – trotz drückender Überlegenheit wollte das so überfällige Jenaer Tor einfach nicht fallen. So ging es trotz einer Vielzahl – teils hochkarätiger – Chancen torlos in die Halbzeitpause.

Aus dieser kamen beide Teams personell unverändert. Doch was sich änderte, war die Chancenverwertung: Mit der ersten Gelegenheit des zweiten Durchgangs ging der FCC in Führung. Kevin Lankford nahm einen von Sören Reddemann in die Tiefe gespielten Ball auf und spitzelte diesen am herausstürmenden Horenburg vorbei ins Tor – 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena, längst überfällig und hochverdient (52.). Nach gut einer Stunde Spielzeit dann ein Angriff wie aus dem Lehrbuch: Kevin Lankford spielte mit Manassé Eshele, der den Ball mit der Hacke auf Patrick Weihrauch weiterleitete. Und der ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete ins kurze Eck zum 2:0 für die Zeiss-Elf (68.). Chemie hatte nun nichts mehr zu verlieren, wurde etwas mutiger und kam in der 74. Minute zur besten Möglichkeit, als ein Chemiker zentral abzog, was Jena gerade noch zur Ecke klären konnte. Der FCC hatte in der Folge durchaus noch weitere gute Möglichkeiten, doch letztlich blieb es beim 2:0 der Zeiss-Elf im Leutzscher Holz.

Fazit: Der FCC nimmt damit nach einer sehr einseitigen Partie, die die Mannschaft über 90 Minuten hinweg dominierte, hochverdient drei Punkte mit zurück ins Paradies. Am Samstag steht dann die nächste Aufgabe an: Im Thüringenpokal trifft der FC Carl Zeiss Jena um 14:30 Uhr auf den 1. FC Greiz.