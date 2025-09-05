„Drei Punkte im Visier – Rehden will ersten Heimsieg feiern“

Die Waldsportstätten öffnen am Samstag wieder ihre Tore – und der BSV Schwarz-Weiß Rehden will im Duell mit dem SV Holthausen/Biene endlich den ersten Heimsieg der laufenden Oberliga-Saison einfahren. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr. Nach dem couragierten 2:2 in Spelle und dem starken Auftritt beim 4:0 in Wolfsburg möchte die Mannschaft von Kristian Arambasic nun auch zu Hause ein Ausrufezeichen setzen.

Nach bislang zwei ernüchternden Heimauftritten gegen Meppens U23 (1:2) und den 1. FC Germania Egestorf/Langreder (1:3) soll nun der erste „Dreier“ in den eigenen vier Wänden gelingen. In der Auswärtstabelle steht der BSV bereits ordentlich da – jetzt will man auch in Rehden Konstanz entwickeln.

„Wir haben gegen Spelle eine gute Reaktion auf den schwachen Auftritt gegen Egestorf gezeigt“, so Arambasic. „Aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Wir brauchen Aggressivität, Leidenschaft und Feuer – das sind die Basics, die jeder sehen will. Und das wollen wir noch steigern.“

Die Vorzeichen könnten klarer kaum sein: Der SV Holthausen/Biene reist als Tabellenletzter nach Rehden. Der Aufsteiger hat seine ersten vier Saisonspiele allesamt verloren, kassierte dabei bereits 19 Gegentore und erzielte selbst nur zwei Treffer. Am vergangenen Spieltag setzte es ein 0:5 in Egestorf – zuvor unterlag das Team von Trainer Henning Schmidt auch Wetschen, Meppen II und Verden.

Doch der BSV will den Gegner keineswegs unterschätzen: „Gerade Teams, die unter Druck stehen, sind gefährlich. Sie haben nichts zu verlieren, wollen sich endlich belohnen – und genau da liegt die Herausforderung“, warnt Arambasic. „Wir dürfen den Gegner nicht durch eigene Fehler stark machen.“

Konsequenzen aus Undiszipliniertheiten

Nach zwei Elfmetern und drei Platzverweisen in den ersten vier Saisonspielen hat der BSV intern reagiert: Der Strafenkatalog wurde erweitert – künftig gibt es für verursachte Strafstöße Sanktionen. „Wir dürfen uns solche Undiszipliniertheiten nicht mehr leisten“, stellt Arambasic klar. „In Spelle war es wieder ein Elfmeter, wieder ein Platzverweis – das kostet uns Punkte.“

Gerade in einem Spiel wie gegen Holthausen, in dem der Gegner auf Umschaltmomente lauert, sei Disziplin entscheidend: „Wir wollen Dominanz zeigen, aber dabei kontrolliert bleiben – mit Wucht, aber auch mit Köpfchen.“

Personalsituation: Eke gesperrt, Kaperkon fraglich

Defensivspieler Uzoma Eke fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte in Spelle gesperrt, Beytullah Özer fällt mit einer Schultereckgelenksverletzung weiterhin aus. Auch Daniel Jung, David Lučić und Keeper Pascal Wiewrodt stehen nicht zur Verfügung. Nick Kaperkon ist nach einer Grippe angeschlagen – sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig.

„Aber wir haben Spieler, die nachrücken und sich zeigen wollen“, sagt Arambasic. „Der Konkurrenzkampf tut uns gut, jeder muss sich im Training aufdrängen – und das passiert derzeit. Das erwarte ich – und das ist die Basis für einen gesunden Kader.“

Historie spricht für Rehden

Die letzten Duelle beider Teams liegen mehr als ein Jahrzehnt zurück: 2011/12 gewann der BSV beide Spiele souverän (4:1, 4:0). Viel Aussagekraft hat das für die heutige Partie nicht – wohl aber die aktuelle Form.

Der Gegner-Check:

Tabellenplatz: 16

Tore: 2

Gegentore: 19

Letzte Spiele: 0:5 vs. Egestorf, 1:5 vs. Wetschen, 0:2 vs. Verden, 1:2 vs. Meppen II

Top-Torschütze: Bennet Thelen (2 Tore)

Trainer: Henning Schmidt (51 Jahre, seit Juli 2023)

Das sagt der Trainer:

„Wir müssen uns auf uns konzentrieren – das ist der Schlüssel. Unsere Heimspiele waren bisher zu wechselhaft. Aber wir arbeiten daran, mit mehr Klarheit, mehr Tiefe und besserem Timing unsere Chancen herauszuspielen – und dann effizient zu verwerten. Gegen Holthausen wollen wir unseren Fans zeigen, dass wir es besser können.“

Aufruf an die Fans:

Der Coach appelliert an die Anhänger: „Unsere Jungs haben in Spelle Moral gezeigt – jetzt brauchen sie euch im Rücken, um den ersten Heimsieg zu holen. Kommt ins Stadion, seid laut, unterstützt die Mannschaft. Wir wollen gemeinsam diesen Schritt machen!“