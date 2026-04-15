Drei Punkte im Nachholspiel

Immenhausen erwischte einen guten Start und ging früh in Führung. In der 13. Minute nutzte Karlo-Herman Hobein einen indirekten Freistoß aus rund 12 Metern und schob den Ball flach unten links zur 0:1-Führung ein.
Kurz nach der Pause folgte dann das 0:2: Nach einem starken Steckpass von Kevin Sieckmann durch die Schnittstelle blieb Johannes Desel aus etwa 14 Metern cool und erhöhte auf 2:0 (47.).
In der 70. Minute kam Diemeltal per Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Nach einem Foul an Fabrice Jordan verwandelte Pascal Tuns sicher ins linke obere Eck. Marinic war bereits auf dem Weg in die andere Ecke.
In der Schlussphase brachte die TSV den knappen Auswärtssieg über die Zeit.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Ole Köhling (65. Tobias Briele), Ozan Yahsi, Steven Domenick Wienke (35. Alexander Loos), Arlind Adrijan Gjafa (35. Maximilian Desel), Kevin Sieckmann, Samuel Desel (35. Johannes Desel), Tobias Mühlstädt, Karlo-Herman Hobein (65. Darina Schweinsberg)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
0:1 Karlo-Herman Hobein (13‘)
0:2 Johannes Desel (47‘ – Vorlage Kevin Sieckmann)
1:2 Pascal Tuns (70‘, Foulelfmeter)