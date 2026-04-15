Drei Punkte im Nachholspiel

– Foto: TSV Immenhausen

Immenhausen erwischte einen guten Start und ging früh in Führung. In der 13. Minute nutzte Karlo-Herman Hobein einen indirekten Freistoß aus rund 12 Metern und schob den Ball flach unten links zur 0:1-Führung ein.

Kurz nach der Pause folgte dann das 0:2: Nach einem starken Steckpass von Kevin Sieckmann durch die Schnittstelle blieb Johannes Desel aus etwa 14 Metern cool und erhöhte auf 2:0 (47.).