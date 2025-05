Drei Punkte im Heimspiel gegen SFD II

Im Spiel gegen die „Verbandsliga-Reserve“ der Sportfreunde Dorfmerkingen entwickelte von Beginn an ein Spiel mit vielen schnellen Angriffen ohne großes Geplänkel im Mittelfeld. Die erste Chance hatte man dabei gleich nach gut einer Minute, als Ilg sich nach einem langen Ball durchsetzen konnte, Hägele im SFD-Tor aber noch die Finger an den Ball bekam. Über ihre schnellen Angriffsspitzen kamen auch die Gäste zu dem ein oder anderen Torabschluss. Wirklich brenzlig wurde es für Kevin Bauder im 08-Tor aber nicht. In der 12.Minute spekulierte erneut Jonas Ilg richtig und fing einen verunglückten Rückpass vor dem gegnerischen Torwart noch ab und machte das 1:0 ins leere Tor. In den folgenden Minuten legten die Gäste nochmal zu und hatten jetzt ihre beste Phase. Einen Kopfball musste man dabei von der Linie klären und verhinderte so den Ausgleich. In der 26.Minute gab es dann Eckball, den Viehöfer ausführte und er fand in der Mitte Lukas Funk, der mustergültig aus 6 Metern das 2:0 per Kopf machte. Bis zur Halbzeit hätte man das 3:0 noch nachlegen können, doch nach Späths Flanke traf Baumann den Ball zunächst per Kopf nicht richtig und im Nachschuss konnte aus Lukas Ebert den Ball nicht im Tor unterbringen. Dennoch konnte man mit dem 2:0 zur Pause zufrieden sein. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig, obwohl die Gäste versuchten, den Druck weiter zu erhöhen. Dies gelang aber nur sehr vereinzelt und gegen Mitte der zweiten Hälfte ließen vielleicht auch die Kräfte ein wenig nach. Nach einem weiteren Eckball machte der eingewechselte Albin Maliqi das entscheidende 3:0 und damit war die Partie gelaufen. Man konnte sich sogar noch erlauben, in den letzten Minuten beste Torchancen zu vergeben, ein höheres Ergebnis wäre dann aber dem Spielverlauf insgesamt nicht wirklich gerecht worden. Am Ende ein absolut verdienter Sieg, der wichtige drei Punkte bringt.