Drei Punkte im Heimspiel.

Im zweiten Heimspiel der Saison konnte der SVL den zweiten Heimsieg feiern. Gegen die Gäste aus Asselfingen war es sicherlich kein hochklassiges Spiel aber am Ende stehen drei Punkte. Die Partie startete recht ausgeglichen. Beide Mannschaften wollten zu Beginn kein Risiko gehen und standen etwas defensiver. Demzufolge waren auch hochkarätige Torchancen eher Mangelware. Unser Team benötigte ein paar Minuten, um sich auf die immer wieder tief fallenden Asselfinger Stürmer einzustellen, bekam dann aber die Partie gut in den Griff.

Nach einer halben Stunde war es dann Kapitän Sven Borst, der sein Team in Führung bringen sollte. Sein platzierter Distanzschuss fand den Weg ins linke untere Toreck zum 1:0 (31.). Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten getauscht.