Drei Punkte gegen Neresheim lassen hoffen!

Gegen den Tabellenführer SV Neresheim startete unsere Mannschaft recht verhalten und man hatte Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. Allerdings stand man hinten zunächst sicher und ließ kaum Torchancen zu. Dennoch fiel das 1:0 durch einen schönen Distanzschuss von Pfeifer aus gut 20 Metern. Nach rund 20 Minuten hatte man durch Ilg und Eller erste Gelegenheiten zum Ausgleich, blieb aber zu harmlos. Erst in der 31.Minute musste Neresheims Keeper Aubele zum ersten Mal wirklich eingreifen, als er Ellers versuchten Bogenschuss noch zur Ecke ablenkte. Im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit blieb es dann ausgeglichen, ohne weitere spektakuläre Aktionen. Nach dem Seitenwechsel kam unsere Mannschaft deutlich frischer aus der Kabine, musste bei einem Konter allerdings das 0:2 hinnehmen, dass der Schiedsrichter dann aber wegen knapper Abseitsstellung zurücknahm. Ebenso strittig war es nur zwei Minuten später, als bei einem Zusammenprall von Ilg mit Neresheims Torhüter Aubele auf Elfmeter entschieden wurde. Viehöfer ließ sich die Chance nicht nehmen und glich aus. Nun war man klar am Drücker, vom SVN kam in dieser Phase so gut wie nichts mehr. In der 67.Minute war Feuchter auf dem linken Flügel dann alleine durch und machte abgeklärt das 2:1. Das Spiel war damit gedreht und beim Gegner hinterließ dies offensichtlich Wirkung. Neresheims Mango foulte in der 73.Minute im Mittelfeld heftig Simon Gold und kassierte dafür zu Recht die Rote Karte. Trotz Unterzahl blieb der Tabellenführer aber gefährlich und hatte durch zwei Freistöße die Gelegenheit zum Ausgleich. Es häuften sich nun aber die Konterchancen, denn die Gäste gingen volles Risiko. Aus einer dieser Szenen fiel dann aus das erlösende 3:1 von Luca Baumann, der von Simon Gold perfekt bedient wurde. Nach sieben Minuten Nachspielzeit und einem weiteren Platzverweis für die Gäste war das Spiel beendet.