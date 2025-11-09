"Drei Punkte gegen den Abstieg"

Zuletzt riss die Serie der Nordkehdinger mit der 0:1-Niederlage in Burweg. "Wenn mir aber jemand nach drei Spieltagen gesagt hätte, dass wir nach elf Begegnungen 17 Punkte haben, hätte ich den für verrückt erklärt. Aber wir haben derzeit fast alle Spieler an Bord und haben eine gute Trainingsbeteiligung", sagte Ernst Hülsen. Die SG hatte in einem insgesamt schlechten Spiel zunächst mehr Ballbesitz, ohne zwingend zu werden. Ein Freistoß von Tjark Giese leitete dann aber doch das 1:0 ein. Blerim Dudaj setzte sich im Kopfballduell durch, traf noch den Rücken eines Wiepenkatheners, von dort sprang die Kugel ins Netz. "Danach war von uns offensiv erstmal nichts mehr zu sehen. Jetzt hatte Wiepenkathen mehr den Ball, konnte sich aber auch nur ein paar Halbchancen herausspielen", so der Freiburger Coach.

Wiepenkathen erhöht den Druck

Im zweiten Durchgang fanden zunächst viele Zweikämpfe im Mittelfeld statt, die Gäste spielten druckvoller. Die entscheidenden Zweikämpfe gingen allerdings an die Hausherren. Der TSV machte mehr und mehr auf und die SG konterte. Als Tim Hellwege den Ball von links Richtung Tor flanken wollte, landete sein Geschoss im Netz. "Die Meinungen gingen da auseinander, ob es gewollt war oder als Flanke geplant war", legte Ernst Hülsen nach. Der agile Marcus Lasonczyk versuchte zwar immer wieder das Spiel der Gäste anzukurbeln, aber viel gelang dem TSV an diesem Abend nicht. Die Gastgeber verteidigten gut, ließen in der gesamten Partie kaum etwas zu. Einen weiteren Konter schloss Defensivmann Timo Schantze zwölf Minuten vor dem Ende mit dem 3:0 ab. "Drei weitere Punkte gegen den Abstieg", stapelte Ernst Hülsen weiter tief.

Schiedsrichter: Roland Aue - Tore: 1:0 Blerim Dudaj (18.), 2:0 Tim Hellwege (62.), 3:0 Timo Schantze (78.)