Drei Punkte für die weite Heimreise

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben eine der weitesten Ligafahrten erfolgreich abgeschlossen. "Wir wollten die lange Heimreise nicht ohne Punkte im Gepäck antreten und haben deshalb alles daran gesetzt, die Zähler mitzunehmen, auch wenn es zwischendrin mal anders aussah. Aber wir kennen den Platz und den Gegner, wir wissen, dass hier nicht so leicht zu gewinnen ist. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass es geklappt hat und wir mit einem Erfolgserlebnis ins Meisterschafts-Derby gegen die SV Elversberg am kommenden Wochenende gehen können", sagte FCS-Trainer Taifour Diane zum Sieg beim 1. FFC Montabaur. Chelsea Agyei konnte ihr Team in der 19. Minute in Führung bringen, doch Marie Fischer konnte noch vor der Pause ausgleichen (41.). Die Gastgeberinnen gingen in der 66. Minute durch Lena Weidung sogar in Führung, doch da die Gäste nicht punktlos heimfahren wollten, legten sie noch einen Zahn zu und trafen durch Agyei und die eingewechselte Nora Clausen noch zum 3:2-Sieg. "Leider hat sich Kimberley Ruhstorfer eine Gehirnerschütterung zugezogen, das muss untersucht werden, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", gab es für die Rückfahrt ins Saarland doch noch einen Wermutstropfen zu beklagen.