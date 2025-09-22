Drei Punkte für den SSV Weilerswist dank 2:1 Sieg gegen Schönau

Am Sonntag empfing der SSV Weilerswist den TSV Schönau. Für die Ziburske-Elf ging es um Wiedergutmachung nach der 1:3-Niederlage in Zülpich am vergangenen Wochenende.

Anschließend kam Schönau besser ins Spiel und hätte fast den Ausgleich erzielt: Nach einem missglückten Ballkontakt von SSV-Keeper Arndt kam Metzen frei durch, doch Verteidiger Max Becker rettete mit einer starken Grätsche zur Ecke. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.

Die Gastgeber fanden von Beginn an besser ins Spiel und belohnten sich früh: In der 16. Minute leitete Mike Nandzik eine schöne Kombination ein, legte links auf Firat Bagkan ab, der sicher zum 1:0 gegen TSV-Keeper Thomas Duell vollendete.

Zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Intensität zu. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, die Zuschauer bekamen ein packendes Kreisliga-Spiel geboten.

In der 64. Minute belohnte sich Schönau für den Aufwand: Tim Breuer setzte sich im Laufduell gegen Max Becker durch und schob den Ball am herausstürzenden SSV Keeper Arndt vorbei zum 1:1 ins Weilerswister Gehäuse.

Doch die Freude der Gäste währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später brachte Felix Kortholt den SSV wieder in Front. Mit einem typischen „Robben-Move“ zog er von links nach innen und traf im dritten Anlauf sehenswert zum 2:1 (66.). In der Schlussphase drängte Schönau zwar noch einmal, doch der SSV Weilerswist bringt den knappen 2:1 Sieg ins Ziel und sichert sich somit 3 wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

Fazit

Der SSV Weilerswist sicherte sich dank starker Anfangsphase und besserer Chancenverwertung einen verdienten Sieg. Schönau zeigte eine engagierte Leistung, konnte sich aber nicht für den hohen Aufwand belohnen. Aus zwei sehr guten Mannschaften stachen TSV-Keeper Thomas Duell der mit 2-3 Paraden vorallem in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft im Spiel hielt, sowie der junge SSV-Verteidiger Max Becker, der über 90 Minuten eine starke Vorstellung zeigte heraus.

Aufstellungen

SSV Weilerswist: Arndt – Karamouzas, Berk (86. Zajcev), Büscher, Nandzik (69. Coulibaly), Stanienda (59. Besirovic), Kampermann (76. Silva-Santos), Becker, Salohidin, Kortholt (90.+9 Ziburske), Bagkan

TSV Schönau: Duell – Stollenwerk, Latz, Nietmann, Breuer T., Wollenweber (55. Merget), Schmauder, Metzen (81. L.A. Breuer), Nolte (70. Vögtel), Neukirch (83. H.J. Breuer)

Tore:

1:0 Firat Bagkan ( 16. )

1:1 Tim Breuer ( 64. )

2:1 Felix Kortholt ( 66. )