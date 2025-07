Drei Punkte für den Heimweg - Das Auswärtsspielranking

Wer Heimspiel sagt, der sagt auch Auswärtsspiel. Die Treffen vor dem Spiel, die Fahrten ins Grüne und das Bierchen danach. Dazwischen 90 Minuten Fußball und am Ende des Tages stellt man fest, der Sonntag war für die Katz. Drei zu Null verloren und dann auch noch den ganzen Tag in der Regensuppe gestanden. Doch das ist nicht immer so. Wer hat sich 2024/2025 in der Fremde am besten verkauft und brilliert? Wir sagen´s Euch.

Auch in der Auswärtstabelle liegt der Aufsteiger Erft 01 Euskirchen vorn. Wenngleich die Bilanz leichte Makel aufwirft, so war die JSG in der Fremde das beste Team und erspielte sich 30 von 42 möglichen Punkten auf des Gegners Platze. Lediglich in Dom-Esch (1:1 am 11. Spieltag), Schöneseiffen (3:3 am 18. Spieltag) und in Weilerswist (4:4 am 29. Spieltag) spielte man Unentschieden. Niederlagen gab es am 16. Spieltag in Frauenberg (2:4) und am Spieltag 20. Spieltag in Schönau (2:5). Auffällig dabei, Erft 01 tut sich schwer auf Naturrasen. Da dürfte es dem Kreismeister entgegen kommen, dass in der Bezirksliga vorrangig auf Kunstrasenplätzen gespielt wird.

Knapp hinter Erft 01 sichert sich der TuS Zülpich II erneut den zweiten Platz. Am Ende ist es ein Unentschieden zu viel gewesen um Platz eins zu ergattern. Dennoch kann sich Zülpichs Bilanz mit zwei Punkten im Schnitt absolut sehen lassen. Punkte ließ man liegen am zweiten Spieltag in Frauenberg (3:3), am vierten Spieltag in Schöneseiffen (2:3), am achten Spieltag in Sötenich (4:2), am zehnten Spieltag bei Erft 01 (1:1), am 20. Spieltag in Mechernich (3:3), am 29. Spieltag beim TuS Dom-Esch (2:2). Zülpich spielte eine sehr gute Saison und kann sich nicht viel vorwerfen lassen. Einzig vielleicht, dass es in der gesamten Saison nur zwei Spiele gab, in denen das Team zu Null spielte.