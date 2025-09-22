Drei Punkte, drei Tore, drei Torschützen

Der letzte Heimdreier datierte tatsächlich von Ende April gegen Schleiz. Die Gäste aus Saalfeld hatten durchaus ihre Chancen, am Ende blieb der Kasten von Keeper Patzer aber sauber und drei wunderschön erzielte Treffer brachten drei Punkte.
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Nach dem Seitenwechsel wurde es gleich wieder gefährlich. Erneut zog Abdulhadi auf und davon, mit vereinten Kräften konnte er aber im Strafraum vom Torschuss abgehalten werden. Im Angriff der Kurstädter wurde Sportfreund Schleip nun immer präsenter. Zunächst traf er den Ball aus guter Position nicht richtig, dann glänzte er als Vorbereiter für Linz, der mit viel Dynamik aufgerückt war und vollenden konnte. Das 2:0 nach knapp einer Stunde verlieh der Wirth-Elf entsprechend Sicherheit. Saalfeld wirkte nun gehemmt und konnte zunächst nicht antworten. Erst nach einem weiteren Abseitstor der Preußen kamen die Gäste nochmal gefährlich ins Rollen. Eine scharfe Eingabe von der Strafraumkante verpasste Abdulhadi haarscharf, er hätte der Matchwinner für sein Team werden können. Dennoch war Bad Langensalza gewarnt, denn ein Anschlusstreffer hätte die Mannschaft nochmal schön in die Bredouille gebracht. Doch anstatt sich hinten einzuigeln, ging es weiter nach vorn. Dolzer setzte nach einer Ecke einen guten Kopfball an, den der FCS-Keeper aber gedankenschnell mit dem Fuß entschärfte. Ein weiteres Tor für die Kurstädter fiel zum dritten Mal dem Abseitspfiff zum Opfer, während der Kontrahent langsam resignierte. Das äußerte sich leider in einer unschönen Szene. Der eingewechselte Fehler setzte an der Eckfahne ein Frustfoul in die Waden von Linz an, der sich dabei zum Glück nicht verletzte. Dafür durfte Saalfelds Nummer sechs etwas früher duschen, nachdem ihm der solide und unaufgeregt leitende Schiedsrichter Runknagel den roten Karton unter die Nase gehalten hatte. Nun schien die Partie gelaufen, doch einen Pfeil hatte die Wirth-Elf noch im Köcher. Der emsige Aliyev eroberte in der Nachspielzeit den Ball im Strafraum, legte quer auf Schleip und endlich war dem Neuner der Torjubel vergönnt, welchen er sich mit viel Einsatz verdiente.
Fazit: Unterm Strich steht ein relativ deutlicher Heimsieg, der aber hart erarbeitet wurde. Mit etwas Pech hätten die Gäste geführt und dann wäre das Unterfangen einigermaßen schwieriger geworden. Nichtsdestotrotz überzeugte die Leistung der Preußen trotz der Ausfälle die (leider nur wenigen) Fans und so muss der Wirth-Elf vor dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellendritten in Weida nicht bange sein.