Drei Punkte, drei Tore, drei Torschützen

Zunächst nahmen aber die Männer von der Saale das Zepter in die Hand. Abdulhadi marschierte auf den Preußen-Kasten zu, zielte aber weit am Tor vorbei und vergeigte damit die mögliche Gästeführung. Die Kurstädter hatten aufgrund einiger Ausfälle erstmal damit zu kämpfen, ihre Formation und den Spielrhythmus zu finden. Es wollte am Anfang bei Weitem noch nicht alles gelingen. Trotzdem blieb die Wirth-Elf energisch und kämpfte sich in die Partie rein. Die schnellen Vorstöße der Saalfelder nahmen nach und nach ab, während die Offensive von Bad Langensalza mutiger und allmählich durchschlagskräftiger wurde. Harbauers Linksschuss landete im Netz, jedoch ging die Fahne des Assistenten hoch, da Schleip die Kugel auf der Linie noch leicht berührte und damit im Abseits stand. Dann kam das Leder gefühlvoll in den Sechzehner gesegelt, wo Aliyev aber keine Kontrolle über den Ball brachte und die gute Chance vergab. Dafür stand er kurz danach goldrichtig. Die Flanke von Weißenborn landete am langen Pfosten, „Elle“ hielt das Köpfchen hin und das Streitobjekt hüpfte per Aufsetzer über die Linie. Das verlieh den Preußen weitere Motivation, Weißenborn setzte sich gut durch, sein Heber landete jedoch nur auf dem Netz. Trotzdem war die Führung zur Pause wichtig, denn der frühe Vorstoß der Gäste hätte das Geschehen auch in die andere Richtung kippen können.

Nach dem Seitenwechsel wurde es gleich wieder gefährlich. Erneut zog Abdulhadi auf und davon, mit vereinten Kräften konnte er aber im Strafraum vom Torschuss abgehalten werden. Im Angriff der Kurstädter wurde Sportfreund Schleip nun immer präsenter. Zunächst traf er den Ball aus guter Position nicht richtig, dann glänzte er als Vorbereiter für Linz, der mit viel Dynamik aufgerückt war und vollenden konnte. Das 2:0 nach knapp einer Stunde verlieh der Wirth-Elf entsprechend Sicherheit. Saalfeld wirkte nun gehemmt und konnte zunächst nicht antworten. Erst nach einem weiteren Abseitstor der Preußen kamen die Gäste nochmal gefährlich ins Rollen. Eine scharfe Eingabe von der Strafraumkante verpasste Abdulhadi haarscharf, er hätte der Matchwinner für sein Team werden können. Dennoch war Bad Langensalza gewarnt, denn ein Anschlusstreffer hätte die Mannschaft nochmal schön in die Bredouille gebracht. Doch anstatt sich hinten einzuigeln, ging es weiter nach vorn. Dolzer setzte nach einer Ecke einen guten Kopfball an, den der FCS-Keeper aber gedankenschnell mit dem Fuß entschärfte. Ein weiteres Tor für die Kurstädter fiel zum dritten Mal dem Abseitspfiff zum Opfer, während der Kontrahent langsam resignierte. Das äußerte sich leider in einer unschönen Szene. Der eingewechselte Fehler setzte an der Eckfahne ein Frustfoul in die Waden von Linz an, der sich dabei zum Glück nicht verletzte. Dafür durfte Saalfelds Nummer sechs etwas früher duschen, nachdem ihm der solide und unaufgeregt leitende Schiedsrichter Runknagel den roten Karton unter die Nase gehalten hatte. Nun schien die Partie gelaufen, doch einen Pfeil hatte die Wirth-Elf noch im Köcher. Der emsige Aliyev eroberte in der Nachspielzeit den Ball im Strafraum, legte quer auf Schleip und endlich war dem Neuner der Torjubel vergönnt, welchen er sich mit viel Einsatz verdiente.

Fazit: Unterm Strich steht ein relativ deutlicher Heimsieg, der aber hart erarbeitet wurde. Mit etwas Pech hätten die Gäste geführt und dann wäre das Unterfangen einigermaßen schwieriger geworden. Nichtsdestotrotz überzeugte die Leistung der Preußen trotz der Ausfälle die (leider nur wenigen) Fans und so muss der Wirth-Elf vor dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellendritten in Weida nicht bange sein.