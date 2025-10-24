Drei Punkte Differenz - "Man kann sich auf ein tolles Spiel freuen"

„Wieder ein wichtiges Spiel am Wochenende“, betonte Mühlens Trainer Andreas Hinrichs. „Spiele gegen Schüttorf in der Vergangenheit waren immer sehr offene, offensiv geführte Spiele – das ging mal in die eine oder mal in die andere Richtung.“ Auch diesmal erwartet der Coach ein enges Match: „Ich glaube, es ist ein 50-50-Spiel. Zwei Mannschaften, die einen offensiven und spielerischen Ansatz verfolgen. Der neutrale Zuschauer kann sich da auf ein tolles Spiel freuen.“ Schüttorf ist seit drei Partien unbesiegt gegen Mühlen und gewann zwei Spiele davon, allerdings verlor Mühlen daheim noch nicht gegen Schüttorf seit der FuPa-Datenerfassung.

Hinrichs warnt insbesondere vor der Qualität des Gegners: „Schüttorf ist eine Mannschaft mit vielen technisch sehr starken Spielern, die viel Tempo in der Offensive hat. Da gilt es für uns, sehr wachsam zu sein.“ Trotz einiger Ausfälle sei sein Team gut vorbereitet: „Wir hatten eine gute, intensive Trainingswoche und werden am Wochenende wieder gut aufgestellt sein.“

Auch Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate rechnet mit einer schweren Aufgabe: „Mit Mühlen wartet auf uns eine richtig schwere Aufgabe. Sie stehen aktuell nicht nur auf dem zweiten Tabellenplatz, sondern haben die meisten Tore der Liga erzielt und auch defensiv kaum etwas zugelassen.“ Aktuell sind beide Teams durch drei Punkte getrennt, sodass Spannung vorprogrammiert ist.

Die Gäste müssen allerdings personell umbauen: „Uns werden am Wochenende Marc Knoop und Daniel Befort fehlen. Dadurch müssen wir personell umstellen und werden auch taktische Veränderungen vornehmen“, erklärte Große Vennekate.

Beide Teams gehen also mit Respekt, aber auch mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Mühlen will das Momentum im Titelrennen nutzen – Schüttorf hingegen den Spitzenreiter Papenburg wieder ins Visier nehmen. Anpfiff im Spitzenspiel ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr!