Drei Punkte daheim – und Serie hält 💪⚽️🔥

Gestern gewinnen wir unser Heimspiel gegen den SV Eutingen mit 2:1 und holen damit den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen – seit vier Partien sind wir ungeschlagen! 🙌

Der Start war allerdings alles andere als einfach: Eutingen, bis dahin Tabellendritter, war in der ersten Halbzeit das aktivere Team, griffig in den Zweikämpfen und mit mehr Spielkontrolle. Wir dagegen kamen nicht richtig rein, waren oft einen Schritt zu spät und mussten in der 18. Minute das 0:1 hinnehmen. Danach wurde es besser, aber wir konnten froh sein, nur mit einem knappen Rückstand in die Pause zu gehen.

In der zweiten Halbzeit dann ein komplett anderes Bild! 🔥

Wir kamen mit richtig viel Energie aus der Kabine, waren aggressiver, mutiger und deutlich besser im Spiel. Nach einigen vergebenen Chancen belohnten wir uns in der 65. Minute endlich: Larissa Wittmann eroberte stark den Ball im Pressing und traf zum verdienten 1:1.

Danach war alles drin – beide Teams mit Möglichkeiten, wir mit den klareren Chancen. Und dann kam die 84. Minute: Luisa Reiser vollendet nach einem schnellen Konter eiskalt zum 2:1! 🫶