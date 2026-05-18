Drei Punkte daheim

Mit dem FV Gondelsheim II wartete am Sonntag ein weiterer schwerer Gegner auf unsere Mannschaft. So gestalteten sich die Anfangsminuten – auch aufgrund einiger unvermeidbarer Umstellungen – eher fehleranfällig und man fand nicht so recht ins Spiel. Der Gegner machte im Spielaufbau die Räume eng, sodass unnötig viele lange Bälle in Richtung Stürmer flogen, die nicht immer ihr Ziel fanden.
Daher musste dann auch mit einer Ecke ein Standard her, der im Zweitversuch in der 17. Minute von Malte Onnen nach Querpass von Jakob Stecher versenkt wurde. Viel Zeit zum feiern blieb aber nicht, denn Gondelsheim behielt einen klaren Kopf, und kam ebenfalls nach einem Eckball in der 19. Minute zum 1:1.
Davon unbeeindruckt übernahm unser Team jetzt mehr und mehr das Spiel und konnte so in der 36. Minute durch Maurice Toussaint in Führung gehen. Dieses Zwischenergebnis hielt dann auch bis zum Pausentee. Auch nach der Pause blieb man weiter spielbestimmend und konnte – etwas kurios – nach einem fehlgeschlagenen Klärungsversuch, den Justin Jenkel mit der Pike versenkte, in der 59. Minute die Führung auf 3:1 ausbauen.
Danach geriet das Spiel auch dank einiger Wechsel in etwas ruhigeres Fahrwasser, bis kurz vor Schluss der direkt zuvor eingewechselte Philipp Ockert über außen in den Strafraum kam und butterweich auf den Kopf des ebenfalls eingewechselten Elias Kirchgäßner flankte, der sich die Einladung zum 4:1 in der 90 Minute dann nicht nehmen ließ.