Drei Punkte daheim

Mit dem FV Gondelsheim II wartete am Sonntag ein weiterer schwerer Gegner auf unsere Mannschaft. So gestalteten sich die Anfangsminuten – auch aufgrund einiger unvermeidbarer Umstellungen – eher fehleranfällig und man fand nicht so recht ins Spiel. Der Gegner machte im Spielaufbau die Räume eng, sodass unnötig viele lange Bälle in Richtung Stürmer flogen, die nicht immer ihr Ziel fanden.

Daher musste dann auch mit einer Ecke ein Standard her, der im Zweitversuch in der 17. Minute von Malte Onnen nach Querpass von Jakob Stecher versenkt wurde. Viel Zeit zum feiern blieb aber nicht, denn Gondelsheim behielt einen klaren Kopf, und kam ebenfalls nach einem Eckball in der 19. Minute zum 1:1.