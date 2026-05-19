Drei Punkte bleiben in Egg

– Foto: fupa

Mit einem erneut jungen Team (Durchschnittsalter 21,3 Jahre) wollte man die drei Punkte in Egg behalten und die gute Heimquote beibehalten. Dass es heute gegen einen, bereits in der Vorrunde, ungemütlichen Gegner ging, war den Jungs bewusst. Eine Kopfeinstellung musste es sein – nur so würde heute ein Sieg gelingen. Entsprechend startete man konzentriert in das Spiel.

Der Gegner wartete ab und begann erst im Mittelfeld mit einem konstanten Pressing und versuchte so ein schnelles Umschaltspiel nach deren Eroberung. Die Defensive von Egg war aber konstant wach und lies nichts anbrennen. Da aber in der Offensive zu wenig agiert wurde, war ein einfacher Aufbau zu kompliziert. Mit der Zeit konnte der FC Egg das Mittelfeld für sich in Anspruch nehmen und man kam zu mehreren Halbchancen. Obwohl auf beiden Seiten es recht zur Sache ging, blieb das Spiel weitgehend fair. In der 20 Spielminute konnte ein Ball im Mittelfeld erobert und in die Gasse durch Bakhi zu Leo Monaco gespielt werden Dieser entwischte seinem Verteidiger und schloss mit dem linken Fuss zum verdienten 1:0 ein.

In der 28ten Spielminute wurde dem FC Egg einen Eckball zugesprochen. Ashcroft nahm Anlauf und zirkelte den Ball à la Beckham direkt in die weite hintere Ecke des Tores. Ein Wahnsinnstor zum 2:0.

Nun drückte der FC Egg weiter und man kam immer wieder vor das Tor des Gegners.

Weiter ging das Fussballspielen und der FC Egg erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Angetrieben im Mittelfeld durch einen nimmermüden Schwerzmann kombinierte man sich nach vorne. Leider ist die Auswertung immer noch nicht gut, so dass es beim 2:0 blieb.

In der 41.Spielminute unterlief einem Eggemer Spieler einen Fauxpass und der Gegner konnte völlig frei auf Berlinger zulaufen. Sein Querpass und Abschluss zum 2:1 waren eher dem Zufall überlassen, doch und nun wurde es auf einmal brenzlig.

Kurze Zeit später war Halbzeit und der FC Egg ging damit verdient mit 2:1 in die Pause. Von den Chancen her, hätte man viel deutlicher führen müssen. Leider machte man durch uneigennützige Fehler den Gegner wieder stark.

Für die zweite Halbzeit hatte man sich vorgenommen, die eigenen Fehler zu minimieren und die Schwachstellen des Gegners anzugehen.

Die zweite Halbzeit war ein Kampf auf beiden Seiten. Der FC Egg erarbeitete sich die eine oder andere Topchance, konnte diese aber nicht verwerten um dem Spiel den Deckel darüber zu legen. Der Gegner versuchte, sich über den Kampf wieder ins Spiel zu bringen.

Mit der Zeit brachte der FC Egg erneut frische junge Kräfte in Spiel. Der Einsatz dieser jungen Spieler war, wie auch alle anderen, ganz gut.

Durch die nicht optimale Chancenauswertung blieb das Spiel aber bis zum Schluss spannend.

Nach 94 Spielminuten war Schluss und der gute Schiedsrichter pfiff ein kampfbetontes aber faires Spiel mit dem verdienten Sieger, den FC Egg, ab.

Fazit:

Man wollte die drei Punkte unbedingt in Egg behalten um so die gute Heimquote zu behalten.

(4 Siege, 3 Unentschieden und 1 Niederlage bis jetzt in dieser Saison).

Der Einsatz stimmte über das ganze Spiel. An der Chancenauswertung kann noch gearbeitet werden, wichtig ist dass man sich die Chancen kreieren kann :-)

Nun wollen wir aber den Fokus bereits auf das Spiel in Männedorf, welches am 31.05.26 ausgetragen wird, richten. Der FC Egg wird für viele das

Dort brauchen wir aber… liebe Fans, eure Unterstützung.

Also bereits heute schon den 31.5 für eine Reise nach Männedorf reservieren.