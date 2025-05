Drei Punkte aus der Hand gegeben...

Die erste Halbzeit ist schnell zusammengefasst: Beide Seiten hatten gute Chancen, mit leichtem Übergewicht auf der Seite der Blau-Gelben. Nichtsdestotrotz erzielte die Heimmannschaft das erste Tor nach einer guten Kombination. Diesmal konnte Pößneck sofort zurückschlagen und belohnte sich durch T. Hölzer für die Leistung mit dem 1:1 zur Pause.

Nach der Pause nahm das Spiel Fahrt auf. B. Bahner nahm die Partie an sich und erhöhte durch einen Doppelpack auf 3:1 für die 09er. Pößneck hatte bis dahin alles im Griff und ließ wenig zu. Nach der Einwechslung von R. Fleischer änderte sich die Statik auf dem Feld. Eurotrink war auf einmal wieder voll im Spiel und drängte auf den Anschlusstreffer. Nach einem unnötigen Elfmeter konnte F. Graupner den Treffer zum 2:3 erzielen. In der Folge machte die Heimmannschaft Druck, scheiterte aber in den meisten Fällen im Abschluss. Aus einem Freistoß fiel dann das zu dem Zeitpunkt verdiente 3:3, wobei die Pößnecker drei Spieler der Kickers vor L. Wohlfahrt freistehen ließen und F. Graupner am Ende einschob. Von Pößneck kam im Anschluss nicht mehr viel und nach einem weiteren Elfmeter war das Spiel für das Team aus Gera gedreht. Zusammenfassend konnte Pößneck selbst mit einer 3:1 Führung das Spiel nicht über 90 Minuten ziehen und schaute sich nach einer weiteren guten Leistung blöd an.

Im anschließenden Kreis nach dem Spiel wurde dennoch der Glaube an den Klassenverbleib von den Führungsspielern beschworen. Insgesamt sind noch 12 Punkte zu vergeben und für diese Punkte wird sich die Mannschaft in der kommenden Woche zum großen Vereinsfest verausgaben, um endlich die gezeigte Leistung in Punkte umzumünzen.