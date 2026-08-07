"Drei Punkt als klares Ziel" - Nordhorn zu Gast in Wildeshausen

„Es erwartet uns natürlich am Sonntag in Wildeshausen auch wieder ein ganz schweres Spiel“, sagt Faber vor der Begegnung. Trotz der Auftaktniederlage der Gastgeber rechnet er mit einem hochmotivierten Gegner: „Wildeshausen ist Aufsteiger und hat das erste Spiel verloren. Sie wollen natürlich zu Hause zeigen, warum sie auch aufgestiegen sind.“

Entsprechend will sich Eintracht Nordhorn intensiv auf die Partie vorbereiten. „Wir werden uns top vorbereiten für dieses Spiel“, betont Faber. „Wir kennen Wildeshausen natürlich nicht, aber wir werden uns darauf einlassen diese Woche.“ Vorerst ist Wildeshausen jedoch noch im Bezirkspokal gegen Höltingshausen gefordert. Die Eintracht spielt erst in zwei Wochen.

Der Trainer erwartet eine Partie, in der Geduld gefragt sein wird. „Es ist vielleicht ein Geduldsspiel“, sagt Faber. Gleichzeitig formuliert er den eigenen Anspruch: „Am Sonntag wollen wir zeigen, warum wir oben mitmachen wollen.“