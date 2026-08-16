Drei Platzverweise: Wilmersdorf vergibt Sieg, Meteor schlägt Croatia

– Foto: Ralf Seedorff

Die neue Saison beginnt. Am Wochenende steht der erste Spieltag der neuen Berlin-Liga-Saison 2026/27 an.

Die Sportfreunde Johannisthal haben ihre Berlin-Liga-Rückkehr mit einem Punktgewinn gegen den TSV Rudow gefeiert. Dabei gingen die Gäste vor 280 zahlenden Zuschauern am Segelfliegerdamm zunächst in Führung. Matteo Günther köpfte nach einer Viertelstunde eine langgezogene Ecke von Melih Hortum ins Tor. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren schließlich aus. Lukas Olff traf sehenswert zum 1:1. In der zweiten Hälfte war der Aufsteiger leicht spielbestimmend, verpasste jedoch das zweite Tor und so endete das Eröffnungsspiel der neuen Berlin-Liga-Saison unentschieden.

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Blau Weiß 90 hat die eigenen Ambitionen im Sommer stark unterstrichen, doch diese bekamen am Samstag einen ordentlichen Dämpfer. Zwar brachte Marcel Rausch den Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung, doch die brachte Blau Weiß (in Unterzahl) nicht über die Zeit. In der 75. Minute flog zunächst Lionel Salla mit rot vom Platz, ehe Nicholas Cartwright Stanley dem Aufsteiger Inter in der Nachspielzeit einen Punkt sicherte. Anschließend handelte sich Niklas Wiebach auch noch einen Platzverweis ein. ---

Der Berliner SC ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Patrick Lux brachte den BSC in Biesdorf nach einer halben Stunde in Führung. Etwa 30 Minuten später legte James Ifeanyichukwu Ndubueze nach. In der Nachspielzeit traf auch Abbas Jizzini noch. Damit sicherten drei Neuzugänge dem Berliner SC die ersten Punkte. ---

Empor und Mariendorf haben die Punkte geteilt. Auch hier flogen zwei Spieler vom Platz. Empor ging nach torloser erster Halbzeit durch Max Zander in Führung, schwächte sich anschließend aber selber. Tarik Khettal flog vom Platz. Keine fünf Minuten später glich Mariendorfs prominenter Neuzugang Nicolas Hebisch aus. In der 90. Minute sah dann Jannis Krieger auf Gäste-Seite rot. ---

Wundertüte Viktoria Berlin hat ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Der Oberliga-Absteiger geriet kurz vor der Pause zunächst in Führung, die Staakens Torschütze Efraim Gakpeto direkt nach Wiederanpfiff ausbaute. Anschließend kämpfte sich Viktoria zurück, drehte die Partie durch Tore von Boris Kamdem, Taykut Bezel, Dimitri Kakoishvili und Joshua Isaias Almedom. ---

Der SC Charlottenburg hat drei Punkte aus Staaken entführt. Bei den Spandauer Kickers stand Bryan Mouassom Ngayap nach etwa einer halben Stunde richtig, staubte nach einem Freistoß von Marvin Michels ab. Noch vor der Pause legte der Gast nach, Neuzugang Nicolas Fäßler erhöhte auf 0:2. In der zweiten Halbzeit vergab der SCC Chancen aufs 0:3, fuhr dennoch den ungefährdeten Dreier ein. ---

Der Frohnauer SC und Wilmersdorf haben nach wilder Schlussphase die Punkte geteilt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Yousef El-Meguid die Gäste in der 67. Minute in Führung. Als anschließend Frohnauers Bachar Said nach Notbremse mit rot vom Platz flog und El-Meguid sechs Minuten später auf 0:2 erhöhte, sah alles nach einem Wilmersdorfer Sieg aus, doch die Gäste schwächten sich anschließend. Erst flog Nireas Igkmpinompa mit gelb-rot, weil er nach Behandlung zu früh das Feld betrat, keine zwei Minuten später sah Omar Hajjaj wegen Notbremse rot. Und wie sollte es anders kommen: In Überzahl schlug Frohnau plötzlich zurück. Erst verkürzte Nando Hofmann in der 87. Minute in Folge des Freistoßes nach der Notbremse, bevor Fabian Wussogk drei Minuten später ausglich. ---

Der BFC Meteor hat die ersten Berlin-Liga-Punkte eingefahren. Dabei geriet der Aufsteiger beim Oberliga-Absteiger Croatia nach einer halben Stunde zunächst in Rückstand, drehte die Partie aber innerhalb von nur fünf Minuten durch Simon Böhm und Samet Alkan. Böhm legte noch vor der Pause das 1:3 nach. Nach Wiederanpfiff schlug Croatia zurück, kam durch Enes Uzun und Emre Demir zum Ausgleich, doch das letzte Wort hatte der Aufsteiger. Lennart Nerlich brachte Meteor erneut in Führung. In der Nachspielzeit setzte Kingsley Chigozie Onyemaobi den Deckel auf die Partie. ---

Auch in Hohen Neuendorf ging es torreich daher. Süleyman Kapan traf bereits nach drei Minuten erstmals, schnürte noch im ersten Durchgang einen Hattrick und brachte Türkspor komfortabel in Führung. Nach etwa einer Stunde schlug Hohen Neuendorf durch Leon Draski und Sebastian Wolf zurück, doch Mohamed Saloun Toure und Kaya Söylemez entschieden die Partie zugunsten Türkspors.

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