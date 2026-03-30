Drei Platzverweise: Unterföhring verliert in Freilassing Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

„Wir hatten eine Nettospielzeit von acht Minuten“, spöttelt FCU-Trainer Andreas Faber über die zweite Halbzeit. – Foto: Dieter Michalek

Nach dem 5:2-Sieg patzte der FC Unterföhring mit 0:1. Das Spiel endete mit drei Gelbroten Karten und chaotischen Szenen.

In der Landesliga Südost entwickelt sich der FC Unterföhring immer mehr zu einer Wundertüte, der man immer alles zutrauen muss. Nach der 5:2-Gala gegen Hallbergmoos gab es nun beim ESV Freilassing eine 0:1 (0:1)-Niederlage in einem ziemlich dreckigen Spiel. In der ersten Halbzeit waren die Unterföhringer Fußballer ganz klar der Chef im Ring und ließen auch beste Chancen liegen. Trainer Andreas Faber konnte seiner Mannschaft in den 45 Minuten eigentlich nicht viel vorwerfen, außer eben der Chancenverwertung. Die Platzherren hatten defensiv so richtig Beton angerührt und machten die Räume maximal dicht. „Das war Fünfer- oder Sechserkette“, sagt Coach Faber zu der schwierigen Aufgabe gegen eine Mannschaft, die sich mit überschaubaren Mitteln gegen den Abstieg stemmt.