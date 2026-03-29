Drei Platzverweise & lupenreiner Hattrick: Claus entscheidet Topspiel

Was für ein Topspiel in der Bezirksliga Hamburg Süd: Dersimspor Hamburg führt gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt III mit 2:0, spielt am Ende aber nur noch zu neunt - und wird von einem überragenden Ian-Prescott Claus doch noch geschlagen.
Dabei schien zunächst alles für die Gastgeber zu laufen. Dersimspor, als Tabellendritter ins Spiel gegangen, erwischte den besseren Start und ging bereits früh durch Florin-David Ion in Führung (8.). Auch danach blieb die Partie umkämpft, aber lange ohne weitere Tore, ehe Francis Dominic Amoah in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles darauf hin, dass Dersimspor nicht nur das Topspiel gewinnen, sondern sogar die Tabellenführung übernehmen könnte.
Doch die Partie sollte eine dramatische Wendung nehmen. Zunächst verkürzte Ian-Prescott Claus in der 74. Minute auf 1:2 und brachte den Tabellenführer zurück ins Spiel. In der Folge wurde die Begegnung zunehmend hitziger. Nahezu zeitgleich sahen ein Spieler von Wacker und zwei Akteure von Dersimspor die Gelb Rote Karte (88. und 89 Minute), sodass die Partie nur mit 19 statt 22 Spielern beendet wurde. Diese Konstellation öffnete dem Tabellenführer die Tür - und ein Spieler nutzte sie eiskalt.
Claus, auch bekannt aus der Icon League und der Baller League, übernahm in der Schlussphase komplett das Kommando. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte er den Ausgleich zum 2:2, ehe er nur wenige Minuten später erneut zuschlug und mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:2-Sieg perfekt machte (90.+5). Ein lupenreiner Hattrick in der entscheidenden Phase eines solchen Spiels ragen auch in einer individuell hervorragenden Saison (26 Tore) heraus.
Der Sieg bringt für den SC Vorwärts/Wacker Billstedt III außerdem den Vorteil, dass Dersimspor nicht mehr aus eigener Kraft vorbeiziehen kann. Zum anderen profitierte der Primus auch vom Patzer des Tabellenzweiten DSC Hanseat, der beim 4:4 gegen Harburg Türksport Punkte liegen ließ.
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