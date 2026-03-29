Drei Platzverweise & lupenreiner Hattrick: Claus entscheidet Topspiel Bezirksliga Hamburg: Dersimspor führt gegen Tabellenführer SC Vorwärts/Wacker Billstedt III mit 2:0 und steht zwischenzeitlich selbst an der Spitze. Der ehemalige Oberliga-Spieler und aus der Icon League und Baller League bekannte Ian-Prescott Claus schießt dann aber einen lupenreinen Hattrick. Viele gelbe Karten und drei Platzverweise vor der Entscheidung. von red · Heute, 22:24 Uhr · 0 Leser

Hört nicht auf zu treffen: Ian-Prescott Claus. – Foto: Rafael Majewski

Was für ein Topspiel in der Bezirksliga Hamburg Süd: Dersimspor Hamburg führt gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt III mit 2:0, spielt am Ende aber nur noch zu neunt - und wird von einem überragenden Ian-Prescott Claus doch noch geschlagen.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Heute, 12:00 Uhr Dersimspor Hamburg Dersimspor SC Vorwärts/Wacker Billstedt Vorw. Wacker III 2 3 Abpfiff Dieses Spiel hatte alles, was ein echtes Topspiel ausmacht. Am 24. Spieltag der Bezirksliga Hamburg Süd lieferten sich Dersimspor Hamburg und Tabellenführer SC Vorwärts/Wacker Billstedt III ein intensives, emotionales und in der Schlussphase völlig eskalierendes Duell, das die Gäste nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewannen.

Dabei schien zunächst alles für die Gastgeber zu laufen. Dersimspor, als Tabellendritter ins Spiel gegangen, erwischte den besseren Start und ging bereits früh durch Florin-David Ion in Führung (8.). Auch danach blieb die Partie umkämpft, aber lange ohne weitere Tore, ehe Francis Dominic Amoah in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles darauf hin, dass Dersimspor nicht nur das Topspiel gewinnen, sondern sogar die Tabellenführung übernehmen könnte. Spiel kippt komplett - Karten und Chaos in der Schlussphase Doch die Partie sollte eine dramatische Wendung nehmen. Zunächst verkürzte Ian-Prescott Claus in der 74. Minute auf 1:2 und brachte den Tabellenführer zurück ins Spiel. In der Folge wurde die Begegnung zunehmend hitziger. Nahezu zeitgleich sahen ein Spieler von Wacker und zwei Akteure von Dersimspor die Gelb Rote Karte (88. und 89 Minute), sodass die Partie nur mit 19 statt 22 Spielern beendet wurde. Diese Konstellation öffnete dem Tabellenführer die Tür - und ein Spieler nutzte sie eiskalt.