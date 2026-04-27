Drei Platzverweise und elf gelbe Karten überschatten die Niederlage

TSV Dorfen - SV Bruckmühl – Foto: Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen verlor gegen Bruckmühl mit 0:1. Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen ließen das Spiel völlig eskalieren.

Die Fußballer des TSV Dorfen mussten gegen den SV Bruckmühl eine empfindliche 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Drei Spieler kassierten Platzverweise. Insgesamt verteilte der unsichere Unparteiische Raphael Ott (SV Günding) noch elf gelbe Kartons.

Nach so einer hektischen Partie sah es zunächst nicht aus. Die Gäste verteidigten kompakt und standen mit ihrer gesamten Elf hinter der Mittellinie. Für die Dorfener war da ein Durchkommen sehr schwer, und es fiel ihnen auch kein Gegenmittel ein. Ihr Aufbauspiel endete früh, sodass sie keine Möglichkeiten kreieren konnten. Ganz im Gegensatz zu den Bruckmühlern. Sie setzten immer wieder mit schnellen Konterangriffen Nadelstiche. Bei einem Dropkick aus 17 Metern von Thomas Mühlhamer zeigte Dorfens Keeper Bernie Schöberl, dass er nichts verlernt hat. Er tauchte ab und rettete mit einem Reflex (6.).

Und so ging es während der ersten 45 Minuten auch weiter. Auf Zuspiel von Michele Cosentino lief Patrick Kunze alleine aufs Gehäuse zu, zielte mit seinem Flachschuss aber knapp links vorbei (17.). Dann das Goldene Tor. Kunze gab auf Lukas Steidl, der netzte schließlich aus sieben Metern unhaltbar für Schöberl ein (20.). Den Ansatz einer Möglichkeit hatte dann Alois Eberle, aber auf Zuspiel von Gerhard Thalmaier verfehlte er das Leder um einen Schritt (24.). Jetzt war wieder Schöberl dran. Er parierte zweimal bravourös gegen Manuel Künzler und Kunze (31.), und dann verfehlte Kunze das Gehäuse denkbar knapp (41.). Thalmaier mit Steckpass auf Eberle, der alleine auf Maximilian Gröbmeyer zulief, aber letztlich zu spät dran war (42.).

Bis zur 60. Minute passierte nicht viel. Dorfen kam zwar besser ins Spiel, aber entscheidende Momente blieben aus. Dann kam in der Partie unverständlicherweise Hektik auf. Nicht ganz unschuldig daran war Schiri Ott mit einigen fragwürdigen Entscheidungen. Diese Unsicherheit übertrug sich auch auf die Aktiven. Dorfen wollte jetzt den Ausgleich, aber er wollte einfach nicht gelingen. Daniel Vorderwestner versuchte es mit einem Flachschuss aus 15 Metern, fand aber in Gröbmeyer seinen Meister (76.). Die Begegnung blieb sehr zerfahren.

Am Ende dann die Platzverweise und viel Palaver auf dem Platz. Felix Blaha sah nach einem Foul an Cosentino die Ampelkarte (80.). Timo Lorant wurde drei Minuten später mit glatt Rot hinausgestellt, und SV-Spieler Cosentino sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+3).