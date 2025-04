Drei Platzverweise in Jeddeloh, SV Meppen siegt klar

Die Bremer setzten sich mit 3:1 gegen den FC St. Pauli II durch und bleiben weiterhin ein starkes Team im oberen Drittel der Tabelle. Die Tore fielen durch Cimo Röcker (33., Foulelfmeter), der die frühe Führung erzielte, und Joel Imasuen (55., Foulelfmeter), der den Vorsprung ausbaute. Maik Lukowicz traf in der 77. Minute für das 3:1 und sicherte den Sieg, während Julian Ulbricht für St. Pauli II in der 63. Minute nur noch den Anschlusstreffer erzielte. ---

Ein absoluter Thriller, bei dem der SV Meppen zu Beginn in Führung ging. Christopher Schepp brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Doch der Bremer SV ließ nicht lange auf sich warten. Muzaffer Can Degirmenci (27.) und Leon Gino Schmidt (31.) drehten die Partie zugunsten von Bremer SV, bevor Mika Harald Stuhlmacher (36.) für Meppen wieder ausglich. Daniel Haritonov (45.) und Christopher Schepp (63.) sorgten für eine komfortable Führung, und Tim Möller (89.) stellte in der Schlussminute den 5:2-Endstand her. ---

Lohne setzte sich mit einer starken Leistung beim VfB Oldenburg durch. Rilind Neziri (12.) brachte Lohne früh in Führung, ehe Julian Boccaccio (18.) ausglich. Felix Schmiederer (36.) brachte Lohne erneut in Führung, und Nico Thoben (62.) erhöhte auf 3:1. Aurel Loubongo (85.) verkürzte für Oldenburg, doch Lohne antwortete kurz vor Schluss mit Rilind Neziri (90.+5.), der den Sieg sicherstellte. ---

Ein spannendes Remis, in dem Jeddeloh und Teutonia sich nichts schenkten. Kasra Ghawilu (2., Foulelfmeter) brachte Jeddeloh früh in Führung, doch Teutonia antwortete mit einem Ausgleich von Manasse Fionouke (53.). Dominik Akyol (60.) brachte Teutonia dann sogar in Führung, doch Jeddeloh bewies Moral und glich durch Kasra Ghawilu (67.) erneut aus. Ein Ende, das keinem der beiden Teams weiterhilft. Es gab gleich drei Platzverweise: Michel Leon Hahn (40./Gelb-Rot/Jeddeloh), Kevin Weidlich (71./Rot/Teutonia und Hugo Brandes (84./Rot/Jeddeloh). ---

Ein weiteres Unentschieden, das den Teams wenig brachte. Flensburg ging durch Dominic Hartmann (45.+4, Handelfmeter) in Führung, doch Lübeck glich durch John Xaver Posselt (69.) aus. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, was weder Flensburg noch Lübeck entscheidend voranbrachte. ---

Mo., 21.04.2025, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 14:00 live PUSH

Sowohl für den SV Todesfelde, als auch für den FC Eintracht Norderstedt ist das kommende Nachholspiel sehr wichtig. Beide Mannschaften treffen auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die bessere Ausgangslage hat Norderstedt, der vor den Nachholspielen auf Rang zwölf liegt. Todesfelde ist Vorletzter und fast gezwungen gegen Norderstedt zu punkten. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Sieg für den FC Eintracht Norderstedt. ---

Mo., 21.04.2025, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Bremer SV Bremer SV 14:00 live PUSH

Beide Mannschaften treten sowohl am Donnerstag, als auch am Montag an und befinden sich im hinteren Teil der Tabelle. Im direkten Duell der beiden Teams hat Weiche die leicht bessere Bilanz. In den fünf bisherigen Duellen holte Flensburg zwei Siege, der Bremer SV nur einen. Zweimal endete die Partie ohne einen Gewinner. Das Hinspiel endete mit einem 4:2-Sieg für den SC Weiche Flensburg. ---